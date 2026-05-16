Manchester City gana la FA Cup: Guardiola alcanza los 41 títulos

El Manchester City cerró otro capítulo exitoso bajo el mando de Pep Guardiola este sábado al conquistar la FA Cup tras vencer 1-0 a Chelsea en el estadio de Wembley Stadium. El único gol del encuentro lo marcó Antoine Semenyo con un remate de espuela que resolvió una final marcada por la escasez de ocasiones.

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La victoria le dio al equipo celeste su octavo trofeo en esta competición y permitió a Guardiola alcanzar los 41 títulos en su carrera como entrenador, una cifra que lo consolida como el segundo técnico más laureado de la historia, solo por detrás de Alex Ferguson, quien suma 49.

El título también representa el segundo del curso para el City, que ya había ganado la Copa de la Liga en marzo y mantiene opciones matemáticas en la Premier League, a la espera de un tropiezo del Arsenal.

The entire staff took photos with Pep Guardiola after the FA Cup Final win 📸



Could this be his last with Man City? 👀 pic.twitter.com/SN8WCQwW8i — ESPN FC (@ESPNFC) May 16, 2026

Un partido cerrado que se decidió por una jugada

Durante gran parte de la final, ninguno de los dos equipos logró imponer un ritmo alto. El City fue el que más se acercó al arco rival, aunque sin demasiada claridad. Un gol de Erling Haaland fue invalidado por fuera de juego, y el delantero noruego también tuvo una oportunidad que detuvo el arquero Robert Sánchez.

El Chelsea mostró pocas respuestas ofensivas. Sus intentos se apoyaron en carreras aisladas de Joao Pedro y alguna acción individual de Cole Palmer, sin generar peligro real.

La jugada decisiva llegó tras una combinación entre Bernardo Silva y Haaland. El atacante noruego asistió a Semenyo, quien, de espaldas al arco y marcado por Levi Colwill, definió con una maniobra de espuelas al segundo palo.

WHAT A FLICK BY SEMENYO TO PUT CITY AHEAD 🤯 pic.twitter.com/AJgCyjQo2R — ESPN FC (@ESPNFC) May 16, 2026

El legado de Guardiola sigue creciendo

Con este trofeo, Guardiola suma 20 títulos con el Manchester City, club donde ha permanecido durante diez años. En ese periodo ha conquistado seis ligas inglesas, cinco Copas de la Liga, cuatro FA Cup, tres Community Shield, una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Antes de su etapa en Inglaterra, el técnico ganó 14 títulos con FC Barcelona y siete con Bayern Munich.

En la clasificación histórica de entrenadores con más trofeos, Guardiola queda por encima de Mircea Lucescu, con 36, y de Valeriy Lobanovskyi, con 33.

El City aún debe enfrentar a AFC Bournemouth y Aston Villa en la recta final de la temporada. Mientras tanto, el Chelsea queda comprometido en su lucha por un cupo europeo y arrastra una racha de 14 partidos sin vencer al conjunto de Guardiola.

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