FIFA logra vender derechos del Mundial 2026 en China, pero a un precio mucho menor del esperado

A menos de un mes del inicio de la Copa Mundial 2026, la FIFA cerró un acuerdo para la transmisión del torneo en China, un mercado estratégico que todavía no tenía contrato definido para la próxima cita. El convenio fue anunciado el viernes y se concretó apenas 27 días antes del partido inaugural.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League.

La negociación terminó por debajo de las expectativas económicas que, según medios chinos, tenía inicialmente el organismo rector del fútbol. Reportes locales señalaron que el valor final de los derechos para el torneo de 2026 rondó los $60 millones de dólares, una cifra muy distante de los $300 millones que la FIFA habría solicitado en las primeras conversaciones.

El pacto se firmó con China Media Group e incluye no solo el Mundial masculino de 2026, sino también otras tres Copas del Mundo: las ediciones masculinas de 2030 y las femeninas de 2027 y 2031. De esta forma, el acuerdo abarca cuatro torneos hasta 2031, aunque no se detalló cuánto corresponde a cada uno de ellos.

La próxima edición masculina se disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, con un formato ampliado a 48 selecciones y 104 partidos. China no logró clasificar al certamen.

El mercado chino y la apuesta comercial de la FIFA

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, celebró la firma del convenio en un comunicado oficial. “Es un verdadero placer haber llegado a un acuerdo con CMG”, expresó, tras una visita a China donde también sostuvo reuniones con funcionarios de la federación local.

La operación se produce en un contexto en el que la influencia del Mundial en el país asiático se ve condicionada por la diferencia horaria entre Beijing y las 16 ciudades sede repartidas en Norteamérica, donde la distancia puede alcanzar hasta 15 horas.

Pese a ello, empresas chinas ya han invertido de forma importante en el torneo. Lenovo figura entre los ocho patrocinadores principales de la FIFA, mientras que Mengniu y Hisense cuentan con acuerdos de segundo nivel. La FIFA prevé ingresos superiores a $11,000 millones de dólares por el Mundial de 2026.

Otra empresa china, Wanda Group, había firmado un acuerdo de largo plazo con la FIFA en 2016, aunque ese vínculo terminó hace dos años. En su momento, el conglomerado había ligado su inversión a la posibilidad de que China aspirara a organizar el Mundial de 2030, una opción que perdió fuerza tras la pandemia de COVID-19.

El Mundial de 2030 se jugará principalmente en España, Portugal y Marruecos con algunos partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay. Por su parte, el Mundial femenino de 2027 será en Brasil y el de 2031 tendrá como sede principal a Estados Unidos, acompañado por México, Costa Rica y Jamaica.

India, otro mercado clave en Asia, sigue sin un acuerdo confirmado para la transmisión del Mundial de 2026.

Sigue leyendo:

· Renato Paiva, a un paso de regresar a la Liga MX, para limpiar la casa de Santos Laguna

· El Estadio Azteca genera dudas para el Mundial por obras inconclusas

· Messi sigue liderando la lista de mejores pagados en la MLS