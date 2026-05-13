Messi sigue liderando la lista de mejores pagados en la MLS

El argentino Lionel Messi, jugador del Inter Miami, se mantiene como el jugador mejor pagado de la MLS, con un sueldo de $28.3 millones de dólares garantizados en 2026, mientras que el colombiano James Rodríguez, del Minnesota United, no entra entre los 250 salarios más altos.

Los sueldos de Messi, Rodríguez y del resto de futbolistas de la liga norteamericana fueron revelados el martes por el Sindicato de Jugadores de la MLS (MLSPA), y como sucedió la temporada pasada, el ’10’ argentino sigue ampliamente a la cabeza de la lista.

El listado desveló que Rodríguez, flamante fichaje del club de Minnesota el pasado febrero, firmó un contrato hasta junio a cambio de $684,000 dólares para prepararse para el Mundial 2026.

🤯⚠️ La MLS informó los 10 MEJORES SALARIOS de su liga en 2026:



1) 🇦🇷 Lionel Messi – USD 28.3M.

2) 🇰🇷 Heung-min Son – USD 11.2M.

3) 🇦🇷 Rodrigo De Paul – USD 9.7M.



4) 🇲🇽 Hirving Lozano – USD 9.3M.

5) 🇵🇾 Miguel Almirón – USD 7.9M.

6) 🇸🇪 Emil Forsberg – USD 6M.

7) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sam Surridge… pic.twitter.com/xaIxc3RMpZ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 12, 2026

Sin embargo, su desempeño no ha sido el esperado, y el mediapunta colombiano apenas ha participado en cinco partidos de la MLS -uno como titular- y en dos de la U.S. Open Cup, en los que suma dos asistencias y ningún gol anotado.

El Minnesota United tiene una opción para extender la vinculación hasta diciembre de 2026, aunque el club aún no ha confirmado si la ejecutará.

El segundo jugador mejor pagado de la liga es el surcoreano Heung-min Son, del LAFC, con $11.2 millones de dólares asegurados, seguido por otro argentino del Inter Miami, Rodrigo De Paul, cuyo sueldo asciende a $9.7 millones.

El ‘top 5’ lo cierran el mexicano Hirving Lozano (San Diego FC) y el paraguayo Miguel Almirón (Atlanta United), quienes percibirán esta temporada $9.3 millones y $7.9, respectivamente.

EL "CHUCKY" VALE ORO EN LA MLS!💵



Pese a la polémica y a no sumar minutos con el San Diego FC, Hirving Lozano se mantiene como el cuarto jugador mejor pagado de toda la liga🏟️



Solo figuras como Messi, Son y De Paul superan el sueldo del mexicano📈💰



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Por equipos, el Inter Miami es de lejos el que desembolsa una mayor cantidad, repartiendo $54,6 millones de dólares en salarios entre todos sus jugadores, seguido por el LAFC, con $32.7 millones. El Philadelphia Union cierra el listado con $11.7 millones garantizados en 2026.

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