Javier Mascherano deja el banquillo del Inter Miami

El Inter Miami anunció en su página oficial que el proceso de Javier Mascherano ha llegado a su fin. El estratega argentino abandona el banquillo de “Las Garzas” por razones personales. Mascherano dirigió 67 partidos en el banquillo del club.

“Quiero comunicarles a todos que, por razones personales, he decidido finalizar mi etapa como entrenador de Inter Miami CF“, inicia el comunicado expuesto en la página oficial del club.

Sin dar más detalles sobre las “razones personales” que motivaros su salida del banquillo, Javier Mascherano le agradeció a los jugadores y aficionados que lo apoyaron desde enero de 2025. Mascherano cortó un proceso que estaba pautado hasta diciembre de 2027.

Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @InterMiamiCF family and forever linked to our first star.



🔗 https://t.co/fHUABSFBhp pic.twitter.com/LFJ61zB6y3 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

“En primer lugar, quiero agradecer a la institución por la confianza que depositaron en mí, a cada uno de los empleados que forman parte del club por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes fueron los que nos permitieron vivir momentos inolvidables (…) También quiero agradecer al hincha y a toda La Familia de Inter Miami porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible“, agregó el estratega argentino.

En 67 partidos dirigidos en el banquillo del Inter Miami, Javier Mascherano dejó un balance de 38 victorias, 15 empates y 14 derrotas. El exjugador del FC Barcelona deja el conjunto de “Las Garzas” después de conseguir una sola victoria en sus últimos 6 partidos.

El nuevo entrenador del Inter Miami

El primer equipo del Inter Miami ahora será comandado por Guillermo Hoyos. El estratega argentino tiene una amplia experiencia en los banquillos al dirigir en Grecia, Bolivia, Argentina, Chipre, Colombia, Chile, México y también tuvo roles administrativos en Estados Unidos .Hoyos era el director deportivo del Inter Miami. Ese cargo ahora lo asumirá Alberto Marrero.

Javier Mascherano OUT as Inter Miami manager. Officially due to personal reasons. Haven't given more info than that.



To be replaced by Guillermo Hoyos, known for coaching Bolivia NT, South American and Greek clubs, and being a youth coach for Messi at Barcelona. pic.twitter.com/MLeQIbZAOE — Luis Mazariegos (@luism8989) April 14, 2026

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