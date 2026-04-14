David Ospina regresó a Colombia para aportar su conocimiento y nivel antes del Mundial

La Copa del Mundo de 2026 está a la vuelta de la esquina. La selección de Colombia regresa a un Mundial después de su ausencia en Qatar 2022. David Ospina sería uno de los líderes del conjunto cafetero. El exjugador del Arsenal y el Napoli ofreció sus impresiones tras su regreso al fútbol colombiano y reconoce que en el país se espera con ansias el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El Mundial de 2026 tendrá la particularidad de ser uno de los más costosos de la historia. Pero esto no sería un problema para los aficionados. David Ospina, en asociación con la marca Modelo, promueven una campaña denominada “El Mejor Asiento de la Casa”. Desde el hogar también se puede disfrutar de la pasión por el fútbol a pesar de estar a kilómetros de distancia del lugar del evento.

“Estoy muy feliz de ser parte de esta campaña con Modelo. Se asemeja mucho a lo que nosotros vivimos cuando estábamos del lado de los aficionados, cuando veíamos a nuestro equipo (…) Entonces, muy contento de ser parte de eso porque yo creo que le podemos entregar a mucha gente de cualquier lugar esa felicidad desde nuestro lugar del campo”, dijo Ospina en una entrevista en exclusiva para La Opinión.

Esta campaña es comandada por otras figuras del deporte. Raphinha, Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Diego Luna se unen a David Ospina como los rostros de esta iniciativa. Todos estos futbolistas comparten el fervor de las pasiones de sus países de origen. En Conmebol y en Concacaf se vive de una manera particular el desarrollo de los Mundiales.

“Siempre lo hemos vivido muy juntos y ese lugar es el sofá, la sala donde nos podemos sentar todos a compartir. Desde esta parte del mundo la pasión del fútbol es impresionante y ni se diga cuando juega la selección“, reconoció el histórico guardameta colombiano.

David Ospina, Foto cortesía.

El regreso de David Ospina a Colombia

En 2024 David Ospina decidió regresar al fútbol colombiano desde su momentánea despedida en julio de 2008. En todos sus años en el fútbol europeo Ospina logró defender el arco de importantes clubes como el Niza de la Ligue 1, Arsenal de la Premier League y el Napoli de la serie A. Pero Ospina sentía la necesidad de regresar a su país para compartir todas sus experiencias con los más jóvenes y ayudarlos a crecer.

“En Francia, donde aprendí muchísimas cosas, me enseñaron un nuevo idioma, me pude adaptar fácilmente y pude conformar mi familia. Tuve el paso por Inglaterra, tuve el paso por Italia, después tuve la aventura de irme a Arabia Saudita (Al Nassr). Siempre tenía presente ese anhelo y ese sueño de poder volver a mi país en otro momento de mi carrera, con más madurez, para poder ayudar a los más jóvenes”, explicó.

En julio de 2024 David Ospina regresa al Atlético Nacional, club en el que dio sus primeros pasos como guardameta. Pero ahora no es aquel joven que se marchó en 2008. Ospina es un jugador que regresa con varios trofeos en sus bolsillos como una Supercopa de Inglaterra, dos FA Cup y una Copa de Italia. Después de haber jugado más de 350 partidos en Europa (incluyendo duelos en la UEFA Champions League), David Ospina regresa con mucho conocimiento que quiere compartir para el beneficio del fútbol colombiano.

“Yo tuve la oportunidad de pasar por clubes importantes. Uno de ellos fue el Arsenal, donde me encontré con una estructura bastante organizada (…) El jugador solo tenía que pensar en lo importante que era jugar al fútbol (…) Yo añadiría un poco en el tema formativo (al fútbol colombiano), en el tema de educación (…) Yo creo que desde el fútbol también se puede brindar esa posibilidad porque lastimosamente no todos van a llegar a jugar profesional. Yo creo que esa puede ser una tarea importante a realizar para poder seguir conformando una sociedad de bien“, sentenció en veterano guardameta.

Méritos para el Mundial de 2026

David Ospina sigue siendo un futbolista habitual en las convocatorias de Néstor Lorenzo en la selección colombiana. En la reciente campaña con el Atlético Nacional, David Ospina ha disputado 9 compromisos. El guardameta nacido en Medellín ha recibido 7 goles y ha mantenido su portería imbatida en 5 compromisos.

En términos generales, desde su regreso al Atlético Nacional en 2024, David Ospina ha mantenido la portería imbatida en 30 compromisos de los 73 que ha podido disputar. El rendimiento de Ospina ha sido muy bueno y esto lo perfila como uno de los posibles arqueros convocados por Colombia para el Mundial de 2026.

“Las ganas de seguir aprendiendo, las ganas de seguir mejorando. Yo creo que uno ya a esta edad empieza a ser un poco viejo para el fútbol, pero yo creo que desde que se tenga esa pasión, desde que se tenga esa disciplina, ese respeto por nuestra profesión, las cosas van a seguir funcionando“, reconoció Ospina como sus motivaciones.

David Ospina debutó en la selección colombiana en 2007. Desde entonces se ha convertido en el jugador con más partidos disputados en la historia del conjunto cafetero (130 encuentros). Ospina ha sido el guardián del arco de Colombia en sus últimos dos Mundiales (9 partidos). A sus 37 años podría volver a una Copa del Mundo. Es una pieza de mucha experiencia que podría beneficiarle a un conjunto cafetero que intentará hacer historia en el Mundial de 2026.

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