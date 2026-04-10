Luis Suárez no le cierra las puertas a Uruguay y el Mundial de 2026

El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina. Los seleccionadores deben cerrar su convocatoria con las piezas que consideran idóneas para afrontar el torneo. Marcelo Bielsa dirige a la selección de Uruguay. El “Loco” tiene una plantilla bastante profunda. Luis Suárez alza la mano para estar entre los convocados.

El delantero del Inter Miami no juega un partido con la selección uruguaya desde septiembre de 2024. El último partido del “Pistolero” fue por las Eliminatorias Sudamericanas contra Paraguay. Luis Suárez mantiene la ilusión de representar una vez más a su país.

“Uno mantiene las ganas, la ilusión esa del fútbol por objetivos, por sueños, y uno siempre soñaba con estar en la selección. Por diferentes motivos obviamente que tomé la decisión, pero desde que dejé se apagó un poquito la llama del fútbol“, dijo el uruguayo en una entrevista con Diario Ovación de Uruguay.

A pesar de estar apartado, Luis Suárez reconoció que no le daría la espalda a la selección de Uruguay. Ya con 39 años, el “Pistolero” aseguró que no se negaría a un llamado de Marcelo Bielsa. A pesar de que en el pasado decidió dar un paso al costado, Suárez solo necesita un llamado para volver.

“Obvio que la selección es siempre lo que uno quiere. Hoy te ponés a pensar y le empezás a dar vuelta a la cabeza, y estás cerca del Mundial, y si te necesitan, ¿qué hacés?“, agregó.

Una leyenda de Uruguay

Luis Suárez ha disputado 143 partidos con la selección de Uruguay. Desde su debut en 2007 con Óscar Tabárez en el banquillo, el “Pistolero” ha marcado 69 goles y ha concedido 39 asistencias en poco más de 11,300 minutos dentro del campo. Suárez ha disputado 16 partidos en Mundiales, un jugador de mucha experiencia que solo necesita el llamado de Bielsa.

“Yo a mi país nunca le voy a decir que no, jamás le voy a decir que no a mi país. Me retiré de la selección para dejarle el camino a otros jugadores y porque pensé que llegó un momento que ya no podía ser útil para la selección. Pero si me necesitan, jamás le voy a decir que no a la selección. Eso es imposible, mientras siga jugando, mientras siga vigente”, concluyó.

Luis Suárez en la MLS

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