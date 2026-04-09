Katia Itzel García habría superado al “Gato” Ortiz e iría al Mundial junto con César Ramos

La juez central Katia Itzel García se aprestaría a representar al arbitraje mexicano en el próximo Mundial 2026, después de que las versiones extraoficiales consultadas por La Opinión, aseguran que la silbante sería la que acompañe a César Ramos a la justa mundialista.

Cuando se esperaba que la revolución le hiciera justicia a Marco Antonio “Gato” Ortiz, para subirse al barco mundialista, la realidad está demostrando que en el alto mando de la Comisión de Árbitros encabezada por el argentino Horacio Elizondo no se quiere meter en camisa de once varas y aunque la silbante Itzel García no pase por su mejor momento, la decisión que subiría al avión mundialista se basó en la igualdad de género y no de capacidad en el terreno de juego.

AL MUNDIAL



Con información de Eduardo Brizio, solamente César Arturo Ramos y Katia Itzel García serán los únicos silbantes mexicanos en la Copa Mundial de 2026#Arbitraje #FIFAWorldCup #WorldCupQualifiers #TVCDeportes pic.twitter.com/ehxzHhnAvz — TVC Deportes (@TVCDeportes) November 19, 2025

De esta forma Katia Itzel García sería junto con César Ramos la dupla de silbantes mexicanos que acudirían al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tratando de poner en alto al arbitraje mexicano, mientras que el “Gato” Ortiz tendrá que esperar otros cuatro años para ver si ahora tiene la bendición de la cúpula directiva para elegirlo.

La árbitra mexicana hasta el momento ha participado en torneos internacionales como el Concacaf W, Copa Mundial Femenil Sub-17 2022 y la Copa Mundial Femenil Australia-Nueva Zelanda, por lo que en caso de que se ratifique la elección, estaría presente en la justa mundialista del 2026 que por primera ocasión en la historia se desarrollará en tres países, México, Estados Unidos y Canadá.

Versiones periodísticas aseguran que la FIFA dará a conocer en las próximas horas a los árbitros que participarán en el certamen internacional y en esa lista estarían incluidos Katia Itzel García y César Ramos, como árbitros centrales mexicanos.

Marco Antonio Ortiz tiene en el actual torneo mejores números que Katia Itzel García, pero al final la Federación Mexicana de Fútbol no quiso meterse en problemas y mandó una carta de sugerencia a la FIFA para que elija acorde a la paridad de género.

MUNDIALISTA OTRA VEZ

En las próximas horas FIFA dará a conocer los nombres de los árbitros para pitar el Mundial 2026 y es un hecho que César Ramos estará entre los convocados junto con Katia Itzel. Todo parece indicar que el Gato Ortiz perdió la carrera con Katia. pic.twitter.com/AjfhrB6NGi — david medrano felix (@medranoazteca) April 9, 2026

Mientras que César Ramos seguirá al frente del arbitraje mexicano en donde se ha consolidado como la mejor carta, siendo contratado en varias partes del mundo como recientemente aconteció en Emiratos Árabes y Arabia Saudita, donde a su regreso a México se les complicó la travesía por el conflicto bélico que azota a Medio Oriente por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

El silbante de la Liga MX participó en las Copas del Mundo de Rusia en el 2018 y de Qatar en el 2022, por lo que esta significaría su tercera designación consecutiva.

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