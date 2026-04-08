La “Hormiga” González se define como un “falso mexicano”

Armando “Hormiga” González a base de su labor en Chivas se está ganando un sitio en la afición de México y la prueba fue contra Portugal donde el público coreó su nombre, engrandeciendo su imagen. Pero frente a estos hechos el propio artillero reveló algunos secretos que lo hacen un falso mexicano”.

Así es, mientras González aseguró tener tatuada en el pecho la playera del Tricolor que lo tiene en el umbral de su primer mundial gracias a sus últimos tres torneos destacados en Chivas, también se dio tiempo para dar a conocer detalles de su día a día en donde no aparecen tantas costumbres que caracterizan a los mexicanos sobre todo en su vasta gastronomía.

Por esa razón en una publicación de la cuenta Fútbol Es Life (@fut-es-life) llamó poderosamente la atención que la Hormiga haya revelado que no tolera el picante que representa la base de la comida mexicana y que por ese tipo de cosas y algunas otras más se considera un “Falso mexicano”

“A mi no me gusta nada, nada el picante. O sea, no como Tajín (famoso condimento hecho con chiles, limón y sal), no le pongo salsa a nada, o sea, soy falso mexicano. No me gusta el picante”, mencionó la Hormiga.

González cuando se esperaba que confesara que es un asiduo consumidor del tamarindo picoso, la jicama con chile, la botana con el mismo condimento o que decir de un guiso como la barbacoa enchilada o cualquier otro platillo donde el chile es la base del disfrute o la expresión máxima del sabor como los platillos yucatecos con el chile habanero o cualquier otro guiso de la gran gastronomía mexicana que ha sido considerada patrimonio mundial de la humanidad.

La Hormiga dentro de estas revelaciones también se dijo alejado del gusto por las tortas ahogadas: “Torta ahogada, intenté comer, pero estaba muy dura, porque obviamente el birote (pan) estaba muy duro. Creo que hay una salsa que hacen con puro tomate, sin picante”, mencionó.

El Chicharito es su ídolo

La “Hormiga” también reveló que sus ídolos son, primero su papá y después Javier “Chicharito” Hernández, de quien comentó que cuando el exartillero de Manchester United, Real Madrid, West Ham United, Bayer Leverkusen, Sevilla y Galaxy, regresó al Guadalajara lo tomó bajo su cobijo y lo ayudó a mejorar en muchos aspectos.

“Bueno aparte de mi papá que es mi ídolo máximo y después Javier mucho tiempo. Chicha desde que llegó siempre estuvo para mí. De pronto me dijo un día: “Me saludas a tu papá, porque lo conoció cuando mi papá fue directivo”

“En esa época Javier estaba como yo iniciando entonces me dijo, me saludas mucho a tu papá y entonces yo dije bueno: “Ahh conoce a mi papá, sabe que existo. Entonces desde el principio ya le habían comentado un poco sobre mí y dijo, este es un poco parecido a mí, entonces lo voy a instruir, a cobijar y me ayudó mucho. La verdad es mi ídolo futbolísticamente hablando”, destacó.

El delantero del momento también se dio tiempo para aclarar que nunca ha tenido miedo de fallar las opciones de gol y que: “Mientras este en el terreno de juego siempre intentaré hacer lo más posible por anotar a la portería rival, pero miedo a fallar nunca”, concluyó.

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