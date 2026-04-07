La estadística de goleo que pone a la “Hormiga” González por encima de Lamine Yamal

El nombre de Armando ‘Hormiga’ González se ha convertido en tendencia dentro del futbol internacional. Con una racha goleadora impresionante, el atacante mexicano no solo está rompiendo sus propios récords, sino que también presume una estadística de goleo que lo coloca por encima de figuras globales como Lamine Yamal.

“Hormiga” González alcanza su meta y apunta más alto en la Liga MX

El delantero rojiblanco se fijó un objetivo claro: igualar su marca de goles del torneo pasado. Y lo consiguió con autoridad tras firmar un doblete frente a Pumas.

Actualmente, la “Hormiga” González acumula 12 goles en el torneo, misma cifra que logró el semestre anterior. Sin embargo, con cuatro partidos aún por disputarse en la Liga MX, todo apunta a que superará ampliamente su registro y podría alcanzar o incluso rebasar los 24 goles totales en el año futbolístico.

🇲🇽 Armando González empata su propia marca goleadora en torneos cortos con 12 tantos 🔥



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Top mundial Sub-23: González ya es tercero y supera a figuras europeas

Con sus 24 anotaciones, Armando ‘Hormiga’ González se posiciona como el tercer mejor goleador Sub-23 del mundo, solo por detrás de Kevin Torres (26 goles) y Manu Toledano (25 goles).

Este rendimiento lo coloca por encima de nombres mediáticos del futbol europeo como Lamine Yamal, del Barcelona, quien suma 18 goles, o Mika Godts, del Ajax, con 14 tantos.

La efectividad goleadora del mexicano lo consolida como una de las revelaciones más importantes del momento a nivel global.

México presume poder ofensivo en el ranking mundial

El impacto del futbol mexicano no se detiene ahí. México cuenta con dos delanteros dentro del Top 15 mundial: Julián Quiñones y la propia “Hormiga” González, ambos con 24 goles.

Mientras Quiñones destaca en Arabia Saudita, González hace lo propio en la Liga MX, confirmando el gran momento de los atacantes mexicanos en el extranjero y el torneo local.

La mira puesta en el Mundial 2026

El gran objetivo de ambos delanteros es claro: convencer a Javier Aguirre y asegurar un lugar en la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026.

Con números que compiten a nivel global y una producción ofensiva constante, tanto Quiñones como González levantan la mano como opciones serias para el ataque del combinado nacional.

En la cima del ranking mundial aparece Jorge Rivera con 34 goles, seguido por Harry Keane con 31 tantos. Más abajo, en el puesto 12, se ubica Armando ‘Hormiga’ González, empatado con Quiñones, pero con una proyección que ilusiona a todo el futbol mexicano.

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