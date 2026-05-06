Barack Obama niega que existan pruebas que demuestren la existencia de contactos con extraterrestres

El expresidente Barack Obama desechó cualquier posibilidad de que el gobierno estadounidense esté ocultando pruebas de la presencia de extraterrestres en la tierra.

Durante una entrevista concedida a Stephen Colbert, presentador del programa de televisión “Late Show”, el demócrata de 64 años señaló que, en caso de ser cierto, habría sido imposible contener un secreto de tal magnitud.

“Si hubiera extraterrestres, naves espaciales extraterrestres o cualquier cosa bajo el control del gobierno de Estados Unidos de la que tuviéramos conocimiento —si hubiéramos visto fotografías, lo que sea— les aseguro que algún tipo que custodiara la instalación se habría tomado una selfie con uno de los extraterrestres y se la habría enviado a su novia”, mencionó en tono irónico.

El hombre que gobernó a la nación durante ocho años incluso hasta se candidateó para fungir como emisario de la humanidad si alguna vez surgiera un primer contacto con seres de otros planetas.

“Tengo una trayectoria diversa, cierta experiencia en política y diplomacia. Soy amigable”, enfatizó.

Barack Obama señala que no existe ninguna evidencia que compruebe la presencia de extraterrestres en la tierra. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Los comentarios del primer afroamericano en gobernar a la nación surgen días después de que Donald Trump reiteró su compromiso de publicar los archivos relacionados a investigaciones donde se aborda el tema de los Fenómenos Aéreos No Identificados, término ahora utilizado para referirse a los ovnis.

“Vamos a publicar todo lo que podamos. Lleva mucho tiempo en la mente de la gente… quieren saber sobre los ovnis y todo lo relacionado con ellos. Este proceso está muy avanzado… hemos encontrado muchos documentos muy interesantes, y las primeras publicaciones comenzarán muy, muy pronto”, señaló durante la recepción organizada en el Despacho Oval para los astronautas de la misión Artemis II.

Aunque Barack Obama lo descarta, el republicano Tim Burchett, representante por Tennessee, está convencido que existe información fidedigna esperando a ser compartida.

“El gobierno no nos está contando todo lo que está pasando. Hay algo más en juego; no es nuestro, ni de los rusos, ni de China. Si cualquiera de ellos lo tuviera, nos controlarían, incluso más de lo que China lo hace ahora”, mencionó el político en una intervención en el podcast “Will Cain Country”.

Por extraño que suene, Matt Gaetz, excongresista por Florida, acaparó la atención de quienes siguen al programa “The Benny Show”, al mencionar el mes pasado que presuntamente el gobierno efectúa desde hace tiempo “programas de reproducción forzada” con el objetivo de crear seres híbridos surgidos al mezclar extraterrestres con humanos.

“Vino una persona con uniforme militar, que trabajaba para el Ejército de los Estados Unidos, a informarme sobre la ubicación de programas de reproducción híbrida donde alienígenas capturados se cruzaban con humanos para crear una raza híbrida capaz de comunicarse intergalácticamente”, aseguró.

Sigue leyendo:

• Donald Trump reitera su promesa de publicar los archivos sobre ovnis

• El republicano Tim Burchett insiste en culpar al gobierno de ocultar información sobre el fenómeno OVNI

• “EE.UU. está fusionando humanos con extraterrestres”, denuncia Matt Gaetz, excongresista por Florida