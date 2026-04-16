El republicano Tim Burchett insiste en culpar al gobierno de ocultar información sobre el fenómeno OVNI

Tim Burchett, representante por Tennessee, está convencido que existe información fidedigna sobre eventos relacionados con Fenómenos Aéreos No Identificados —terminó ahora utilizado para referirse a los OVNIS— la cual está en poder del gobierno estadounidense, con la limitante de no desear hacer la pública.

Durante su participación en el podcast “Will Cain Country”, el legislador republicano señaló haber llegado a la conclusión que detrás de los avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) podría estar algo más poderoso que ninguna nación está en condiciones para enfrentarlo.

“La verdad es que el gobierno no nos está contando todo lo que está pasando. Hay algo más en juego; no es nuestro, ni de los rusos, ni de China. Si cualquiera de ellos lo tuviera, nos controlarían, incluso más de lo que China lo hace ahora”, expresó.

Burchett incluso señaló que la respuesta sobre los ovnis podría estar en alguna parte del mundo y no en el espacio como se ha tratado de hacerle creer a la población.

“La única otra opción es que se trate de algo que quizás no sea de este mundo o que, siendo de este mundo, haya estado aquí desde hace tiempo, y simplemente no estamos buscando en los lugares adecuados. Y creo que hay algunas personas en el gobierno que podrían tener alguna idea de qué se trata”, subrayó.

Durante décadas, el gobierno estadounidense se ha dedicado a documentar Fenómenos Aéreos No Identificados sin compartir sus conclusiones. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Al ser miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Tim Burchett reconoce estar más expuesto con relación a otros republicanos a recibir críticas por tratar de llegar a la verdad sobre muchos eventos que, pese a estar registrados en video o fotografías, aparentemente todavía no tienen una explicación lógica.

“Esta mañana iba camino al entrenamiento de béisbol… Y me encontré con las críticas de siempre. Y les dije: ‘Deberían haber estado conmigo ayer en la sala de información clasificada. Tienen que empezar a asistir a algunas de esas reuniones y escuchar lo que dicen y lo que no dicen las agencias federales. Miren las fotos y los videos, y entonces se callarán enseguida'”, puntualizó.

Aunque desde febrero, el presidente Donald Trump asumió el compromiso de ordenar la publicación de archivos en poder del gobierno relacionados con vida alienígena y extraterrestre, así como a Fenómenos Aéreos No Identificados, todavía no se han producido avances al respecto.

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