El republicano Tim Burchett sugiere que el gobierno podría estar ocultando información sobre OVNIs

El político de Tennessee está convencido de que las autoridades podrían estar escondiendo información mediante la cual se probaría la existencia de vida extraterrestre.

Durante un dialogo concedido con NewsNation, Timothy Floyd Burchett expresó su malestar por que a la ciudadanía no se le haya compartido información sobre los avances de las investigaciones realizadas por el gobierno con relación a fenómenos anómalos no identificados (UAP), popularmente conocidos como OVNIs.

“Creo que hay un encubrimiento. Hemos gastado decenas de millones de dólares investigando estas cosas. Algunos departamentos nos han dicho que tienen unidades de recuperación, pero no publican informes completos. Todo está encubierto“, expresó.

Asimismo, el republicano de 59 años, quien en el otoño pasado encabezó un esfuerzo para lanzar el Caucus UAP de la Cámara de Representantes, solicitó que el inspector general de la comunidad de inteligencia investigara más a fondo información relacionada una presunta nave de ultra alta tecnología de origen desconocido que supuestamente estaría en poder del gobierno, esto de acuerdo con un testimonio de David Grusch, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que el año pasado lo afirmó ante el Congreso.

Tim Burchett advierte que en los niveles más altos del gobierno existe renuencia para dar a conocer las evidencias sobre otro tipo de vida detectada.

“Podría ser el hecho de que es simplemente arrogancia: no creen que lo merezcamos. No puedo expresar cuántas conversaciones he tenido con funcionarios de alto rango que me han dicho que Estados Unidos realmente no puede manejar estas cosas”, subrayó.

Tim Burchett se niega reconocer un informe del Pentágono donde se descarta la existencia de los OVNIs como algo relacionado a la posible existencia de vida extraterrestre. (Crédito: Alex Brandon / AP)

El mes pasado, el Pentágono presentó un informe ordenado por el Congreso donde afirma no haber encontrado evidencia de que el gobierno estuviera encubriendo el conocimiento de tecnología extraterrestre.

Por lo tanto, descartó cualquier tipo de conocimiento sobre algún objeto volador no identificado (OVNI) de procedencia extraterrestre en la superficie del planeta o surcando el firmamento.

“La AARO (Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios) no encontró evidencia de que ninguna investigación del gobierno de Estados Unidos y de académicos haya confirmado el avistamiento de un ovni de tecnología extraterrestre”, concluyó el informe de 63 páginas.

De acuerdo con el documento, desde 1945, el gobierno estadounidense ha investigado los avistamientos de ovnis para determinar si suponen un riesgo para la aviación, si son tecnología de un país extranjero o si se trata de extraterrestres.

Sigue leyendo:

* Una revisión del Pentágono no halló evidencia de visitas ni de objetos extraterrestres

* Estados Unidos tiene restos de ovnis y seres “no humanos”, revelan expertos ante el Congreso

* Equipo ovni de la NASA expone públicamente sus hallazgos por primera vez