Donald Trump reitera su promesa de publicar los archivos sobre ovnis

Durante la recepción organizada en el Despacho Oval para los astronautas de la misión Artemis II, el presidente Donald Trump refrendó su comprimo de publicar los archivos relacionados a investigaciones donde se aborda el tema de los Fenómenos Aéreos No Identificados, término ahora utilizado para referirse a los ovnis.

“Vamos a publicar todo lo que podamos. Lleva mucho tiempo en la mente de la gente… quieren saber sobre los ovnis y todo lo relacionado con ellos. Y vamos a publicar mucha información al respecto. Creo que parte de ella resultará muy interesante para el público”, expresó en mandatario.

Hace menos de dos semanas, durante un evento efectuado en Phoenix, Arizona, el cual fue organizado por Turning Point USA, el mandatario aseguró que su administración estaba por divulgar documentos “muy interesantes” relacionados con este tipo de incidentes.

“Este proceso está muy avanzado… hemos encontrado muchos documentos muy interesantes, y las primeras publicaciones comenzarán muy, muy pronto”, mencionó sin que hasta el momento nada de ello haya ocurrido.

El presidente contempla que en algún momento los estadounidenses tendrán acceso a documentos relacionados con los ovnis, algo inédito. (Crédito: Matt Rourke / AP)

Al respecto, Tim Burchett, representante por Tennessee, está convencido que existe información fidedigna esperando a ser compartida, pero se requiere de autorización oficial.

“La verdad es que el gobierno no nos está contando todo lo que está pasando. Hay algo más en juego; no es nuestro, ni de los rusos, ni de China. Si cualquiera de ellos lo tuviera, nos controlarían, incluso más de lo que China lo hace ahora”, subrayó.

El punto controversial es que el legislador republicano abrió la puerta a la especulación al advertir sobre la posibilidad de encontrar respuestas sobre los ovnis en algunos sitios del planeta y no en el espacio como se plantea.

“La única otra opción es que se trate de algo que quizás no sea de este mundo o que, siendo de este mundo, haya estado aquí desde hace tiempo, y simplemente no estamos buscando en los lugares adecuados. Y creo que hay algunas personas en el gobierno que podrían tener alguna idea de qué se trata”, puntualizó.

De esta manera, se espera que, en cuanto Trump emita una orden ejecutiva, podrán resolver interrogantes planteadas durante décadas, las cuales han alimentado diversas teorías conspirativas.

Sigue leyendo:

• El republicano Tim Burchett insiste en culpar al gobierno de ocultar información sobre el fenómeno OVNI

• “EE.UU. está fusionando humanos con extraterrestres”, denuncia Matt Gaetz, excongresista por Florida

• “Las agencias gubernamentales corroboran la existencia de los extraterrestres”, afirma Tim Burchett