Trump promete revelar archivos sobre ovnis “muy interesantes” en breve

El presidente Donald Trump volvió a poner sobre la mesa uno de los temas más enigmáticos de la agenda pública: los objetos voladores no identificados. Durante un evento en Phoenix organizado por Turning Point USA, el mandatario aseguró que su administración está por divulgar documentos “muy, muy interesantes” relacionados con fenómenos aéreos no identificados.

“Este proceso está muy avanzado… hemos encontrado muchos documentos muy interesantes, y las primeras publicaciones comenzarán muy, muy pronto”, afirmó Trump ante simpatizantes, en declaraciones retomadas por la prensa.

El anuncio se remonta a febrero, cuando Trump instruyó al Departamento de Defensa —encabezado por Pete Hegseth— a revisar archivos clasificados vinculados con posibles avistamientos y reportes históricos. Aunque el presidente no ha afirmado que estos fenómenos tengan origen extraterrestre, sí ha impulsado la narrativa de transparencia en torno a un tema que durante décadas ha estado rodeado de secretismo.

La presión no proviene solo de la Casa Blanca. En el Congreso, legisladores de ambos partidos han exigido mayor claridad. La congresista Anna Paulina Luna incluso solicitó formalmente la publicación de decenas de videos relacionados con estos fenómenos, advirtiendo sobre posibles implicaciones para la seguridad nacional. “La continua falta de transparencia… es preocupante”, escribió en una carta oficial.

Por su parte, el congresista Tim Burchett respaldó las declaraciones del presidente, celebrando lo que considera un avance hacia la rendición de cuentas del gobierno en temas sensibles.

Sin embargo, los reportes oficiales siguen siendo cautelosos. Un informe del Pentágono publicado en 2024 concluyó que no existe evidencia creíble que respalde la existencia de vida extraterrestre. Según ese documento, la mayoría de los avistamientos registrados corresponden a interpretaciones erróneas de objetos convencionales o fenómenos naturales.

Incluso el expresidente Barack Obama, quien en su momento alimentó el debate al mencionar la posibilidad de vida fuera de la Tierra en un podcast, aclaró posteriormente que nunca tuvo pruebas concretas durante su mandato.

Aun así, el interés público no disminuye. La posible desclasificación de estos archivos podría reavivar teorías, debates científicos y cuestionamientos sobre la seguridad aérea.

Por ahora, todas las miradas están puestas en el Pentágono y en lo que podría ser una de las revelaciones más esperadas —y polémicas— de los últimos años.

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