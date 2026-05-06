Al menos 17 detenidos en operativo antidroga en Los Ángeles

Al menos 17 personas fueron arrestadas durante un operativo antidroga que llevaron a cabo este miércoles agentes federales y locales en Los Ángeles y otros puntos del sur de California.

La redada antidroga fue encabezada por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), en la que también tomaron parte oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

🇺🇸 https://t.co/SSMeKAPIdw — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) May 6, 2026

El operativo se centró principalmente en MacArthur Park, pero las fuerzas de la ley también detuvieron a sospechosos en el sur de Los Ángeles, así como en Calabasas y San Gabriel, según confirmó la DEA.

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Como parte de la redada antidroga, los agentes incautaron 19.8 libras (9 kilogramos) de fentanilo, que tienen un valor entre $8 millones y $10 millones de dólares, de acuerdo con el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli.

El Departamento de Justicia dijo que la acción denominada “Operation Free MacArthur Park” tiene como objetivo abordar lo que se describe como un mercado de drogas al aire libre que está activo a sus anchas en el parque, con grandes cantidades de fentanilo y metanfetamina.

“Agentes federales han tomado el control de MacArthur Park para ejecutar órdenes federales de arresto y registro dirigidas al tristemente célebre mercado de drogas al aire libre que hay allí”, expresó Essayli.

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En su publicación, Essayli dijo que 25 personas han sido acusadas en una denuncia penal federal por delitos de distribución y posesión de narcóticos, entre ellos fentanilo y metanfetamina, y que las detenciones se han llevado a cabo en las últimas 24 horas.

Según Essayli, el presunto narcotraficante más importante que operaba en MacArthur Park, residente de Calabasas, se encuentra bajo custodia de los agentes federales y podría enfrentar una posible condena a cadena perpetua.

En el área se observó a los agentes con equipo táctico frente a un pequeño negocio que se localiza al otro lado de la calle de MacArthur Park, así como a un oficial que utilizaba una motosierra para cortar una pared exterior.

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Los funcionarios de la DEA dijeron que otro objetivo del operativo es “sanear a la comunidad” antes del Mundial 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La DEA mencionó que el ejercicio de los agentes federales tiene como objetivo detener a los narcotraficantes vinculados a los cárteles.

De acuerdo con la agencia federal, 200 de sus efectivos participaron en el operativo, así como 70 oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles.

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