La “Hormiga” González con doblete y lujazo de Ricardo Marín, Chivas 3-0 a Santos Laguna

Armando “Hormiga” González, con un doblete, volvió a mandar otro mensaje a Javier Aguirre para convocarlo con la selección de México al Mundial 2026, que ayudó a la victoria 3-0 de las Chivas sobre Santos Laguna, pero la nota destacada fue el lujazo de taquito de Ricardo Marín que selló la victoria.

Un marcador que le salió barato al cuadro de la Comarca y que demostró que el Rebaño Sagrado sigue encendido y enrachado rumbo a la liguilla con su octava victoria del torneo, que le ha permitido superar el pequeño bache en que se atoraron con las derrotas con Cruz Azul y Toluca en las jornadas 7 y 8, que junto con el partido pendiente contra el León del próximo miércoles le podrían dar más dividendos al cuadro dirigido por el argentino Gabriel Milito.

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Ricardo Marín hace un GOLAZO de taquito y firma la GOLEADA de Chivas sobre Santos, ¡Para verlo una y otra vez! 🤩



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Chivas no tuvo descuidos ante el último equipo de la competencia, pues sabía que cualquier distracción podría ser mortal, sobre todo porque, con la ausencia del suspendido Daniel Aguirre, lo hizo cambiar su estilo de juego de línea de cinco a una formación de cuatro zagueros y a repetir el doble nueve con Ángel Sepúlveda, que le dio de nueva cuenta mayor fuerza en el ataque a las Chivas.

El Guadalajara fue superior porque supo mover sus piezas con flexibilidad, permitiendo que Omar Govea y Fernando “Oso” González pudieran conectar fácil con Roberto Alvarado y con Efraín Álvarez y estos adelante con Sepúlveda y la Hormiga González.

La fórmula funcionó porque Chivas pudo tener una versatilidad ofensiva muy grande, al grado de que Armando González logró el 1-0 al minuto 11 cuando la Hormiga aprovechó un remate para empujar el esférico a las redes que puso adelante a las Chivas.

Después vinieron más opciones aprovechando la facilidad con que llegaron por las bandas Richard Ledezma y Bryan González, que le permitió a Sepúlveda y a González tener las opciones para aumentar la ventaja, pero que la labor de Carlos Acevedo impidió más daño.

Pero dicen que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe y justo en el minuto 30, Armando González de nueva cuenta apareció a segundo poste para cerrar la pinza y anidar el balón a las redes para tomar una distancia que jamás perderían en el resto del encuentro con el 2-0.

¿QUIÉN MÁS? ¡LA ‘HORMIGA’ GOLEADORA! 🐜🔥



Armando González empuja la pelota tras un rechace de Acevedo, ¡Ya le gana Chivas a Santos! 🥵



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Santos Laguna pudo haber descontado el marcador, pero Luis Gómez en un mano a mano con el portero de Chivas Raúl “Tala” Rangel, permitió que el cancerbero le manoteara el esférico cuando le quiso realizar un sombrerito y ahí se perdió toda opción lagunera.

Para la segunda mitad, Chivas mantuvo la presión sobre la meta de Santos Laguna y se le volvieron a escapar varias opciones más de gol hasta que en el minuto 90 Ricardo Marín, que había entrado de relevo, aprovechó un centro desde la izquierda de la “Cotorra” González para rematar de tacón para cambiarle el rumbo del balón al portero lagunero Acevedo que no pudo alcanzar el remate en un auténtico golazo, todo un lujazo de anotación del joven delantero de Chivas para dejar el marcador con un definitivo 3-0.

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