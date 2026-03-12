En Santos Laguna, listos para frenar por lo legal o lo ilegal a las Chivas y a la “Hormiga” González

Los seis goles de Armando “Hormiga” González como sublíder de goleo de la Liga MX tienen en estado de alerta a la peor defensa de la liga, como es la de Santos Laguna, donde el zaguero argentino Bruno Amione aseguró que tienen la fórmula para frenar al artillero del Rebaño Sagrado.

En vísperas del duelo de la fecha 11 del torneo Clausura 2026, Amione no dudó en resaltar la capacidad de la Hormiga González como el resto del plantel del Guadalajara, pero al mismo tiempo destacó que están listos para afrontar ese compromiso y el duelo que tendrán con los tapatíos y con el artillero que se ha convertido en una revelación en el fútbol de México, al que aseguró no dudarán en frenar por lo legal o hasta por lo ilegal.

“Tienen buenos jugadores, yo confío en nuestros jugadores y trataremos de hacer lo que nos pide el profe, que es la intensidad, correr más que ellos, ser fuertes, tratar de anularlos con faltas. Vamos a ir allá a tratar de hacer el trabajo que hacemos en la semana para traernos los tres puntos”, destacó el argentino.

Amione negó que la posición que ocupa Santos Laguna, a 16 puntos de distancia del Rebaño Sagrado, sea un motivo para que antes de jugar ya esté determinado el resultado y que aparezcan en papel de víctimas. Por el contrario, aseguró que los partidos se deben jugar y que gane quien demuestre tener los argumentos para lograrlo.

“Los partidos deben jugarse como pasó la semana pasada en Tijuana, en donde luchamos y luchamos para tener un justo premio al final del encuentro con una victoria que nos cayó de perlas, así que la diferencia de puntos no dice nada y eso lo trataremos de mostrar contra las Chivas”, dijo el argentino.

La victoria del pasado domingo ante Xolos de Tijuana no fue una más para Santos, ya que puso fin a una sequía de dos años sin ganar fuera de casa. Este resultado llega como un respiro para un equipo inmerso en una profunda crisis de resultados que parecía interminable.

“Muy contento porque el grupo venía trabajando bien, nos merecíamos una victoria como esta. Hace mucho que no ganábamos de visitante, era un peso que teníamos”, concluyó el defensor.

Hasta el momento, Santos Laguna tiene en contra el peso de los números en el estadio Akron, donde no gana al Rebaño Sagrado desde hace ocho años, en que vencieron 1-2 al cuadro tapatío en la jornada 4 del torneo Apertura 2018.

En esa ocasión, el cuadro lagunero se impuso con goles del brasileño naturalizado mexicano Matheus Doria y Jonathan “Cabecita” Rodríguez, que lograron darle la vuelta al marcador después de que había adelantado al popular cuadro tapatío Issac “Conejo” Brizuela.

