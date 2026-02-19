La “Hormiga” González rechazó ofertas millonarias del CSKA de Moscú y el Feyenoord

La evolución que ha tenido el delantero de Chivas Armando “Hormiga” González al parecer ha empezado a llamar la atención de varios equipos europeos que supuestamente están generando importantes ofertas por el artillero, como el caso del CSKA de Moscú y Feyenoord de Países Bajos.

De acuerdo a versiones del canal deportivo ESPN y de otros medios deportivos en México, se resaltó este jueves que la Hormiga recibió una oferta de casi 20 millones de dólares procedente del CSK de Moscú, algo así como 340 a 400 millones de pesos.

¡¿CSKA DE MOSCÚ OFRECIÓ 20MDD POR LA HORMIGA?! 🤯



"Proponía pagar la cláusula de rescisión"



Mucha atención a la información de @Jesus_Bernal y lo que pasa con la estrella de Chivas. pic.twitter.com/YWqM4fikdI — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 19, 2026

Los reportes periodísticos aseguran que el equipo ruso estaba interesado en pagar la cláusula de rescisión de contrato, pero el delantero, asesorado por su padre, que también fue artilero del Guadalajara en la década de los 90, decidió rechazar el ofrecimiento.

.La razón principal no fue económica, sino deportiva; el atacante prioriza su proceso con la selección nacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde busca sumarse a la lista definitiva para el torneo internacional y por esa razón decidieron no aprovechar su proceso en Europa, sino esperar después del Mundial para intentar la aventura en el Viejo Continente.



González ha tenido una evolución significativa después de ser campeón de goleo en el torneo Apertura 2025, considera que mantenerse en México le garantiza protagonismo y ritmo competitivo para pelear por la titularidad de la delantera del Tricolor.

Chivas lo blindó recientemente hasta 2029, por lo que cualquier club interesado deberá pagar una cifra récord para sacarlo del cuadro tapatío que sin duda encontró a su garbanzo de a libra y buscará sacarle el mayor de los provechos después del Mundial con una cantidad que doble lo que en este momento le están ofreciendo.

El cuadro ruso tampoco es desconocido en Europa, pues el año pasado disputó la final de la Europa League frente al Sporting de Lisboa y terminó 3-1 a favor de los rusos. Lo más impactante fue que la victoria se escribió en terreno portugués, como lo es el Estádio José Alvalade, casa del Sporting, donde el CSKA silenció a todo el estadio y firmó una de las victorias más importantes para el futbol de su país.

🐐🇲🇽 ¡RECHAZÓ LOS BILLETAZOS! 👊🏼💥



La Hormiga González da tremendo ejemplo al resistirse a la mega oferta del futbol europeo por seguir en Chivas. Interesante. 🤔



🗣️ @Carlos_Ponz pic.twitter.com/5UYsAntymR — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 20, 2026

Mientras que la oferta del Feyenoord es por el conocimiento que se tiene del fútbol de México por la presencia de varios neerlandeses que han pasado por la Liga MX, como Hans Westerhoff, entre varios más y encontraron a elementos como Santiago Giménez,, que ahora juega para el AC Milan.

Seguir leyendo:

– Chivas acapara la lista de la selección de México vs. Islandia con siete convocados

– “Hormiga” González resuelve la edición 264 del Clásico Nacional: Chivas 1, América 0

– El padre de Armando González revela que Gabriel Milito ha sido clave para su hijo











