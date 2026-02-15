La Hormiga González resolvió la edición 264 del clásico nacional vs. América: 1-0

De la mano de Armando “Hormiga” González sumaron la victoria que todo mundo esperaba para ratificar que las Chivas están para grandes cosas y así poder adjudicarse 1-0 la edición 264 del clásico sobre un América en plena metamorfosis del plantel que les dio el tricampeonato..

Con el gol de la “Hormiga” al minuto 40 del primer tiempo, el Guadalajara pudo sumar la victoria 82 de esta rivalidad que data de más de un siglo y lo hizo de una forma discreta, quizá teniendo más problemas de la cuenta por no saber resolver un partido que en muchos momentos del reloj estuvo para cualquier lado.

¡Momentazo para Hormigooooool en el #ClásicoDeMéxico! 🐜❤️🤍@Chivas le anota al América en el Akron y su goleador sigue en plan grande, quinto tanto de Armando González en el torneo. 💥⚽#J6 | #ConMéxicoC26 | #CHIAME pic.twitter.com/Ans7FZle8m — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 15, 2026

Armando González con su actuación en la edición 264 de la historia de todos los partidos de esta rivalidad, alzó la mano una vez más en busca de ser convocado a la selección de México para el Mundial 2026 en donde busca un sitio en el cuadro nacional con el naturalizado Germán Berterame.

Porque América, aun con todos sus problemas de entendimiento entre los veteranos del plantel con los refuerzos que han llegado para este torneo, siempre será el América y por ende, un adversario peligroso que siempre estuvo agazapado para buscar la victoria que requería en esta clase de partidos.

Al final, Armando González logró anidar el balón en las redes y con esa opción, Chivas saltó a la segunda mitad dispuestos a vender cara la derrota, como resultaron las acciones en donde el dueño del terreno no entregó las concesiones necesarias para encaminar a esta importante victoria.

La victoria del Guadalajara se fraguó desde lo táctico, pues el argentino Gabriel Milito de la alineación que se esperaba con Brian Gutiérrez desde el inicio no dudó en mandarlo a la banca y echar mano de Fernando “Oso” González, que priorizó la seguridad de su escuadra en lugar de apostar por el indiscriminado uso de recursos ofensivos.

Mientras que América buscó con el ingreso de Isaías Violante y la salida de Erick Sánchez desde el inicio del juego buscar las bandas con mayor atingencia y así tratar de detener los embates de los peligrosos laterales de Chivas, Richie Ledezma y Bryan González, lo cual hizo que el juego se ganara desde los movimientos tácticos que por la fuerza o el poder.

Pero la realidad es que Chivas en la primera mitad debió resolver el encuentro, en donde a la Hormiga González antes del gol se le fueron dos opciones más y otra de Richie Ledezma que por lo menos habrían dado una ventaja de dos goles más para el cuadro tapatío.

Esto lo pagaron caro, pues en la segunda mitad el América fue más complicado al apretar en la marca y tener por lo menos dos opciones de gol que le habrían dado otro rumbo al encuentro y por lo menos alcanzar el empate, pero al final Chivas pudo aguantar el marcador para llevarse con toda justicia la victoria 82 de la historia de esta rivalidad que les permite seguir invictos en el torneo Clausura 2026.

Seguir leyendo:

– La “Hormiga” González no come tacos y atiende a niño que llora al conocerlo

– El padre de Armando González revela que Gabriel Milito ha sido clave para su hijo

– Armando González aún le queda mucho trabajo para estar en el Mundial





