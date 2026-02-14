La “Hormiga” González no come tacos y atiende a niño que llora al conocerlo

Armando “Hormiga” González, el delantero del futuro de la selección de México y actual artillero de las Chivas, sabe de la importancia de cuidar su físico casi al estilo militar y por esa razón se ha revelado que no come los tacos y al mismo tiempo, sabe reconocer la importancia de brindarse con los aficionados.

El joven delantero trata de mantener las costumbres que lo tienen peleando por un sitio en la selección mundialista de México. Para ello requiere de enaltecer varias costumbres para seguir creciendo en el difícil medio del fútbol y con la posibilidad de emigrar en el corto plazo al fútbol de Europa.

🐜🇲🇽 ¡LA HORMIGA GONZÁLEZ, UN EJEMPLO A SEGUIR!



"Es muy disciplinado, saliendo del estadio ahí les dan su comida y él nos acompaña a los tacos, y ahí él se come su comida que le da nutriólogo de Chivas, por ejemplo veníamos para acá y venía comiendo porque era su horario de… pic.twitter.com/gVZ7e079vD — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) February 12, 2026

Pero su disciplina no solo se suscribe al aspecto físico o futbolístico, sino también al humano y en este sentido la joven y famosa “Hormiga” González sabe que el trato fácil y amable con los aficionados puede hacer diferencia.

Es decir, para algunos jugadores es estrictamente indispensable mostrarles la buena cara a los aficionados y otros lo hacen porque les nace convivir con los aficionados, como recientemente lo hizo el delantero de Chivas con un pequeño aficionado que se conmovió hasta las lágrimas cuando fue atendido por el artillero del Rebaño Sagrado.

Los instantes fueron tan emotivos que el propio delantero del Guadalajara se conmovió de la idolatría que le mostró el pequeñín y de las palabras de emoción que salieron de su boca cuando la Hormiga aceptó detenerse para convivir con ellos un instante.

Armando 'Hormiga' González, el futbolista más solicitado por la afición de Chivas.



📹 @Freddyolivarez pic.twitter.com/iSXfBZEhGM — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 11, 2026

Para el jovencito fue como si se le abriera el mundo y apareciera una luz cuando vio tan cerca a la “Hormiga” al grado de que no pudo contener su emoción y terminó derramando lágrimas sinceras<a href="http:// “ES MUY DISCIPLINADO” 🗣️



La Hormiga González no come tacos, así lo aclaró su padre



📹 @_gonsed pic.twitter.com/6gPPqpRrOT — MedioTiempo (@mediotiempo) February 11, 2026

Su padre también explicó que suelen acudir a los tacos porque al jugador le gusta ir, convivir con la gente y saludar tanto a los aficionados como a los meseros, con quienes tiene buena relación. Sin embargo, aunque disfruta del ambiente y la cercanía con todos, siempre lleva su propia comida para mantenerse fiel a la dieta que le indican en el club. Es decir es enemigo de una de las comidas más populares de México.

Seguir leyendo:

– El padre de Armando González revela que Gabriel Milito ha sido clave para su hijo

– Armando González pide con goles su convocatoria al Mundial 2026

– Armando González aún le queda mucho trabajo para estar en el Mundial





