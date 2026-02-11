Armando González pide con goles su convocatoria el Mundial de 2026

Después de mucho tiempo, el fútbol mexicano parece haber generado a un delantero de nivel para exportar. Santiago Giménez fue el último gran delantero centro que se marchó a Europa en julio de 2022. Armando González podría ser el próximo. El atacante mexicano sigue demostrando con anotaciones que es un jugador que le puede aportar goles a El Tri en la Copa del Mundo de 2026.

En el Apertura 2025 de la Liga MX, Armando González finalizó la fase regular del torneo como líder de la tabla de goleadores con 12 anotaciones en 17 partidos. Para esta temporada “La Hormiga” está demostrando que sus goles no se trataron de un buen semestre irrepetible.

Armando González ha jugado los cinco partidos de las Chivas de Guadalajara en esta temporada. Gabriel Milito le ha dado la confianza de ser el delantero titular del Rebaño Sagrado. “La Hormiga” ha anotado en cuatro de los cinco partidos disputados.

González marcó un gol en la victoria de las Chivas 2-0 sobre los Tuzos del Pachuca, anotó otro tanto en el triunfo de su club 2-1 sobre los Gallos Blancos de Querétaro; convirtió otra anotación en el triunfo de las Chivas 2-3 contra el Atlético San Luis y viene de anotar en el triunfo 1-2 de las Chivas sobre Mazatlán.

“La Hormiga” vuelve a pelear por el campeonato de goleo. El líder en esta estadística es Joao Pedro del Atlético San Luis con cinco goles. El siguiente puesto es compartido por José Paradela de Cruz Azul y Armando González, ambos con cuatro anotaciones.

Las actuaciones de González lo ponen muy cerca de la órbita de la selección mexicana dirigida por Javier Aguirre. “La Hormiga” ha visto minutos en los últimos tres partidos amistosos de El Tri, pero no ha podido marcar su primer gol con el conjunto azteca.

Las Chivas se frotan las manos

Armando González tendría un contrato vigente con las Chivas de Guadalajara hasta finales de 2029. Se estima que el Rebaño sagrado no querría salir del delantero de 22 años por una cifra inferior a los $18 millones de dólares. Las Chivas blindaron a la “Hormiga” con su reciente renovación en diciembre de 2025.

