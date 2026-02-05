Armando González aún le queda mucho trabajo para estar en el Mundial

Los seleccionadores entraron en el semestre final para seguir evaluando a sus futbolistas de cara a la convocatoria para la Copa del Mundo de 2026. Javier Aguirre tiene varías opciones en la delantera. Una de ellas es Armando González, delantero de las Chivas de Guadalajara. Raúl Rangel, compañero de “La Hormiga”, considera que el joven delantero del Rebaño Sagrado aún tiene mucho por trabajar.

El “Tala” Rangel está en una posición mucho más favorable que su compañero de equipo. El guardameta del Rebaño Sagrado será, previsiblemente, uno de los guardametas de El Tri en la Copa del Mundo. El caso de González es diferente. Raúl Rangel considera que a la “Hormiga” aún le queda mucho que demostrar.

“Creo que él (Armando González) tiene que trabajar mucho, es muy bueno. Obviamente creo que el estar en los reflectores a veces pesa y eso lo va a tener trabajar”, dijo Rangel en una entrevista con Fox Sports.

Raúl Rangel considera que González tiene que ganarse un puesto en El Tri. La “Hormiga” tiene que estar a la par de grandes delanteros del Viejo Continente y otros referentes en la región. González sería la opción de menos experiencia (22 años).

“El se tiene que ganar ese lugar, en este tiempo hay buenos delanteros como Santi, Raúl, Sepu, Berte y él no puede estar por debajo de eso, entonces este tiempo que resta antes del Mundial le ayudará a tener esa madurez”, agregó.

Armando González ha sido convocado por Javier Aguirre en los últimos cuatro partidos de la selección mexicana. La “Hormiga” ha visto acción en tres de ellos (103 minutos dentro del campo). A pesar de que no ha marcado goles, González ha tenido méritos para seguir siendo tomado en cuenta.

En el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, la “Hormiga” se quedó con el campeonato de goleo con 12 anotaciones. El ritmo de González en el Clausura 2026 ha sido igual de influyente. El delantero nacido en Celaya acumula 2 goles en 3 partidos con la camiseta de las Chivas de Guadalajara.

Datos detallados de Armando González-Clausura 2025

