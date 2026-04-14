Decreto para pedir prueba de ciudadanía en bancos está “en proceso”, afirma Scott Bessent

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que la administración del presidente Donald Trump avanza en la elaboración de una orden ejecutiva que requeriría a los bancos recopilar información sobre la ciudadanía de sus clientes, una medida que podría impactar especialmente a millones de inmigrantes indocumentados.

Durante un evento organizado por el medio Semafor en la capital estadounidense, Bessent señaló que el decreto “está en proceso” y defendió la iniciativa al considerar que no es una exigencia excesiva para acceder al sistema financiero.

“No creo que sea irrazonable. ¿Por qué no tenemos información sobre quién está en nuestro sistema bancario?”, expresó el funcionario, al comparar la propuesta con prácticas en otros países donde se solicita mayor identificación para servicios similares.

Posibles efectos en el acceso financiero

La eventual orden ejecutiva obligaría a las instituciones financieras a verificar la ciudadanía o estatus migratorio de los clientes al abrir cuentas, lo que podría traducirse en mayores requisitos, como la presentación de pasaporte, un documento que no todos los residentes en Estados Unidos poseen.

Actualmente, el sistema bancario estadounidense ya aplica normas de verificación de identidad bajo políticas de “conozca a su cliente”, pero no exige de manera generalizada pruebas de ciudadanía. De concretarse el cambio, expertos anticipan que podría disuadir a comunidades vulnerables de utilizar servicios bancarios formales.

El impacto potencial es significativo si se considera que en Estados Unidos circulan alrededor de 183 millones de pasaportes, frente a una población superior a los 300 millones de habitantes. Esto contrasta con otras regiones como la Unión Europea, donde en muchos casos basta con una identificación nacional para abrir una cuenta.

De acuerdo con reportes del diario The Wall Street Journal, la medida podría aplicarse inicialmente a nuevas cuentas, aunque aún no se han definido todos los alcances.

En el mismo foro, Bessent también abordó temas económicos y defendió la postura de la Reserva Federal de mantener cautela ante posibles recortes de tasas de interés, en medio de presiones inflacionarias y tensiones geopolíticas. El funcionario consideró que el banco central debe “esperar y ver” antes de tomar decisiones, al tiempo que expresó confianza en una eventual recuperación económica.

La propuesta sobre el sistema bancario se suma a una serie de políticas impulsadas por la actual administración para reforzar los controles migratorios y financieros, en un contexto de creciente debate sobre el acceso de los inmigrantes a servicios básicos en Estados Unidos.

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