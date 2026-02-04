Mauricio Pochettino asegura que el Mundial para Estados Unidos iniciará en marzo

La selección de Estados Unidos será una de las anfitrionas en el Mundial junto a las selecciones de Canadá y México. La USMNT tiene una presión adicional por la localía. Es por esto que Mauricio Pochettino iniciará con un máximo enfoque desde el mes de marzo.

Para Mauricio Pochettino, su cuerpo técnico y sus jugadores, la Copa del Mundo iniciará en el mes de marzo. El conjunto estadounidense tendrá una serie de duelos de preparación e intentará que su plantilla se compenetre lo más rápido posible.

“La idea es que la Copa del Mundo comience en marzo, cuando estemos todos juntos. Es el momento de mostrar nuestra identidad, nuestra forma de jugar y cómo queremos rendir durante el torneo”, dijo Pochettino para New York Times.

La selección de Estados Unidos tiene cuatro partidos amistosos confirmados desde el mes de marzo. En Atlanta (Mercedes Benz Stadium), la USMNT tendrá un par de partidos. El 28 de marzo se medirán a Bélgica; el 31 de marzo jugarán ante Portugal. El 31 de mayo Estados Unidos jugarpa ante Senegal en Bank of America Stadium y el 6 de junio tendrán el último partido amistoso antes del Mundial contra Alemania en el Soldier Field.

Pochettino con la lista clara

El estratega argentino reconoció que ya tiene una idea muy clara de lo que puede ser su convocatoria para la Copa del Mundo. Mauricio Pochettino evaluó más de 70 jugadores, pero tendría en mente su lista final. El sudamericano espera no tener ninguna baja por lesión.

“Tenemos una idea muy clara de quiénes formarán parte de la convocatoria. Hemos evaluado a más de 70 futbolistas durante un año y medio. Ahora solo deseamos que lleguen en buena forma”, sentenció.

Estados Unidos estará en el Grupo D del Mundial de 2026. La USMNT compartirá sector con Paraguay, Australia y el ganador del Repechaje C de la UEFA (Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo). El primer partido de Estados Unidos será el 12 de junio contra Paraguay en el SoFi Stadium, Inglewood (Los Ángeles).

