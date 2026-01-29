Sebastián Córdova levanta su mano para disputar con México el Mundial de 2026

A pocos meses del Mundial de 2026, muchos jugadores han cambiado de aires en busca de nuevas oportunidades para retomar su nivel. Sebastián Córdova dejó los Tigres de la UANL para incorporarse al Toluca, actual bicampeón de la Liga MX. Córdova planea sumar minutos parar entrar en la órbita de Javier Aguirre y la selección mexicana.

A principio de mes Sebastián Córdova fue anunciado por los Diablos Rojos del Toluca. El mediocampista mexicano firmó un contrato con el club hasta junio de 2030. El azteca ya debutó con el conjunto felino en la tercera jornada del Clausura 2026. Córdova reconoció que entre sus planes está volver a la órbita de El Tri.

“Por supuesto que sí, es una meta (regresar al Tri). Primero hay que ganarnos los minutos aquí y ayudar al equipo y eso viene solo. Voy a hacer todo lo posible por poder estar ahí”, dijo el azteca en rueda de prensa.

Precisamente esta fue una de las razones por la que Sebastián Córdova abandonó a los Tigres de la UANL. El futbolista nacido en Aguascalientes solo acumula 14 minutos con el primer equipo del Toluca, pero entre sus pretensiones están que sea un gran año individual y levantar el tricampeonato.

“Muchísimas, así como dices, si es una gran oportunidad, una revancha y quiero que este año sea muy bueno para despuntar y seguir ganando títulos y conseguir muchas cosas“, agregó.

Sebastián Córdova con El Tri

En febrero de 2019 Sebastián Córdova debutó con la camiseta de la selección mexicana. Gerardo Martino fue el seleccionador que le brindó esa oportunidad. Desde entonces Córdova acumula 18 partidos con El Tri en los que ha podido marcar 3 goles y conceder 3 asistencias.

La última vez que Sebastián Córdova vio minutos con la selección mexicana fue el 8 de septiembre de 2024. En aquel duelo contra Nueva Zelanda, Córdova solo disputó 30 minutos. México ganó aquella noche 3-0. Desde entonces no ha sido más convocado.

Sigue leyendo:

– Antonio Mohamed insinúa una mala gestión de los Tigres con Sebastián Córdova

– Guillermo Ochoa sería convocado por Javier Aguirre para enfrentar a Portugal

– Santiago Giménez espera estar de regreso con el AC Milan en un mes

– Roberto Martínez reconoce el significado del Estadio Azteca dentro del fútbol