Roberto Martínez reconoce el significado del Estadio Azteca dentro del fútbol

A pocos meses del inicio del Mundial de 2026 varias selecciones continúan afinando detalles. México y Portugal tendrán un partido amistoso el 28 de marzo en el Estadio Azteca. El conjunto de Cristiano Ronaldo, dirigido por Roberto Martínez, visitará el histórico estadio mexicano. Martínez reconoce que pisará un césped con mucha historia.

Roberto Martínez elogió al Estadio Azteca. El seleccionador de Portugal reconoció que ese estadio es un campo emblemático del fútbol mundial. El imponente azteca albergará su tercera Copa del Mundo, pero antes recibirá a CR7 y a todas las estrellas del conjunto europeo.

“El Estadio Azteca es un estadio que es una referencia dentro de los Mundiales, después una selección como la mexicana que siempre me ha impresionado el nivel de los aficionados cuando estaba en Sudáfrica, estuvo en Brasil, cuando vas a ver sus partidos es una selección grande, la exigencia, la expectativa, la manera en la que se le apoya”, dijo Martínez en una entrevista con TUDN.

Portugal en el Mundial de 2026

La selección de Portugal fue emparejada en el Grupo K del Mundial de 2026. El conjunto de Cristiano Ronaldo comparte sector con Uzbekistán, Colombia y el ganador del Repechaje 2 (Congo, Jamaica o Nueva Caledonia).

En la previa mucho se ha hablado de que Portugal tiene un compromiso personal con su excompañero de selección Diogo Jota. El exjugador del Liverpool falleció en un accidente automovilístico en 2025. Varios futbolistas de la selección de Portugal han manifestado el deseo de ganar esta competición en honor a Jota. Roberto Martínez confía en la calidad de sus dirigidos y en la combinación de experiencia y juventud.

“Lo vivo de una forma muy pragmática. Yo creo que ser campeón es un aspecto muy bonito, entonces, ¿qué se necesita para ser campeón? No hay ninguna selección que llegue campeón, no hay, no existe. Todo este debate de cuál es la selección favorita es una pérdida de tiempo. Tener muchos jugadores portugueses que pudieran tener la experiencia de sentarse a lado de Cristiano Ronaldo, Pepe, Bernardo Silva, se disfruta mucho”, agregó.

Partidos del Mundial en el Estadio Azteca

El mítico Estadio Azteca albergará cinco partidos del Mundial de 2026. El primero de ellos será la inauguración el 11 de junio en el partido entre México vs. Sudáfrica; el 17 de junio será el escenario del Uzbekistán vs. Colombia y el 24 terminará la primera fase con el duelo entre México y el Clasificado de la UEFA por el repechaje. El Estadio azteca también tendrá un partido por los 16avos de final y otro por los 8vos de final.

