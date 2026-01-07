Cristiano Ronaldo y Portugal tendrían su búnker mundialista en la Riviera Maya

Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal al parecer han quedado encantados con la posibilidad de armar su búnker mundialista en la Riviera Maya de México para de ahí trasladarse a sus respectivas sedes correspondientes en el Grupo K con sedes de Miami, Florida y Houston, Texas en Estados Unidos.

Cada selección no quiere perder tiempo tomando en cuenta que quedan apenas seis meses para que comience a rodar el balón en el Mundial 2026 que se jugará por primera ocasión en tres países como Estados Unidos, México y Canadá.

La delegación portuguesa tiene contemplado establecer su campamento de entrenamiento en México, según información dada a conocer por el canal deportivo TUDN, en donde el sitio elegido será uno de los hoteles más exclusivos de esta zona turística del sureste mexicano.

La decisión podría parecer sorpresiva porque Cristiano Ronaldo y Portugal en la primera fase no tiene contemplado jugar ningún partido oficial del Mundial en territorio azteca, pero esta zona se le hace estratégica para moverse a Houston y Miami, que son separadas por el Mar Caribe y el Golfo de México.

Portugal quedó anclado en el Grupo K donde enfrentará a Colombia, Uzbekistán, así como el ganador del repechaje intercontinental y sus partidos serán en las ciudades de Houston y Miami, que geográficamente no están muy lejos de la zona de la Riviera Maya.

Hasta el momento y según las rutas aéreas, la distancia en avión es de dos horas y media a Houston y a Miami en 90 minutos que les permitirá estar en un abrir y cerrar de ojos de su búnker que les permitirá a los portugueses y a su crack internacional optimizar el descanso de los jugadores que es clave entre el éxito y el fracaso en un torneo tan corto.

Resort exclusivo seduce a Cristiano Ronaldo

Se asegura en los datos dados a conocer que Cristiano Ronaldo y los directivos de la selección de Portugal comandada por el español Roberto Martínez han quedado seducidos por un resort exclusivo llamado Fairmont Mayakoba, que engloba la privacidad, la amplitud, el lujo y el servicio, que ayudarían para manejar la demanda mediática que generará el cuadro lusitano y sobre todo su máxima estrella.

Las instalaciones de este sitio exclusivo engloban todo lo que necesita Portugal, con casas individuales con vista exclusiva al mar y que tiene precios entre los $420 a $650 dólares por noche.

