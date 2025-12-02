México confirma duelo vs. Cristian Ronaldo y Portugal en reinauguración del Estadio Azteca

El astro internacional Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal finalmente enfrentarán a la selección de México el próximo 28 de marzo, cuando se reinaugure el Estadio Azteca, después de que fueron subsanados los detalles del horario del juego de la primera fecha FIFA del 2026.

Hace una semana el duelo contra Portugal estaba en duda debido a que los portugueses querían que el duelo se programara a las 12 del día para que en su país se pudiera transmitir en horario estelar en la televisión, mientras que los directivos del Tricolor siempre manejaron un horario nocturno para el juego.

Después de superar estas complicaciones, este martes la Comisión de Selecciones Nacionales confirmó el partido en el Estadio Azteca, así como el duelo contra Bélgica en Estados Unidos el próximo 31 de marzo .

“La Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México confirma a Portugal y Bélgica, dos representativos ubicados en el Top 10 del ranking de la FIFA, como los rivales para la Fecha FIFA de Marzo de 2026″, se estableció en dicho comunicado.

El partido entre México y la escuadra lusitana con su máximo referente, Cristiano Ronaldo del Al-Nassr de Arabia Saudita será a las 19 horas y servirá de marco de lujo para todas las reformas que se le realizaron al coloso de Santa Úrsula con motivo del próximo Mundial 2026.

En dicho comunicado de prensa también se estableció que el encuentro internacional marcará el reinicio de actividades del emblemático Estadio Azteca, ahora denominado con el nombre de una institución bancaria debido a cuestiones de patrocinio.

“Este partido marcará la reapertura del emblemático recinto mexicano (Estadio Banorte), que se convertirá en el 2026 en el primer estadio en ser sede de tres Copas del Mundo en toda la historia”, se destacó.

México solo una vez ha enfrentado a Cristiano Ronaldo

La única vez que México se enfrentó a Portugal con Cristiano Ronaldo fue en la Copa Confederaciones 2017 en la fase de grupos, en donde el equipo luso llegó como campeón de la Eurocopa 2016, mientras que la Selección Mexicana venía de ganar la Copa Oro de 2015.

Las hostilidades terminaron 2-2 y Cristiano Ronaldo estuvo como titular y como capitán, jugando todo el partido y donde el seleccionado mexicano mostró mucha personalidad y actitud.

Los antecedentes México vs. Portugal

México enfrentará a Portugal el 28 de marzo en la sexta confrontación entre ambas selecciones en la historia del balompié internacional, donde el cuadro nacional azteca nunca ha derrotado a los lusos con un total de tres victorias portuguesas por dos empates.

1969 – Amistoso: México 0-0 Portugal (Lisboa)

2006 – Mundial Alemania: México 1-2 Portugal (Gelsenkirchen)

2014 – Amistoso: México 0-1 Portugal (Gillette Stadium)

2017 – Copa Confederaciones: México 2-2 Portugal (Kazán)

2017 – Copa Confederaciones: México 1-2 Portugal (Moscú)

Contra Bélgica el 31 de marzo en Chicago

El duelo contra Bélgica se llevará a cabo el martes 31 de marzo de 2026 en el Estadio Soldier Field de Chicago, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y que marcará el penúltimo escalón antes del debut mundialista del Tricolor.

Los antecedentes contra Bélgica son de tres encuentros disputados, con dos victorias mexicanas y una de los belgas en los mundiales de México 1970, México 1986 y Francia 1998.

Los partidos

México 1-0 Bélgica Mundial 1970

México 2-1 Bélgica Mundial 1986

Bélgica 2-2 México Mundial 1998

