Cristiano Ronaldo incursionará en las artes marciales mixtas

Cristiano Ronaldo vuelve a sacudir el panorama deportivo, esta vez lejos del futbol y dentro del explosivo universo de las artes marciales mixtas. El delantero del Al-Nassr y cinco veces ganador del Balón de Oro anunció que se convertirá en nuevo accionista de la promotora española The Way of Warriors FC (WOF FC), donde también participa Ilia Topuria, campeón mundial de MMA.

La llegada de CR7 marca un paso decisivo para la organización. WOW FC calificó su incorporación como un “hito definitorio para WOW FC y un momento transformador para el futuro de las artes marciales mixtas a nivel mundial”.

El propio Ronaldo explicó su motivación: “Las MMA representan valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación”.

I’m excited to share some big news: I will become a shareholder of @wowfcmma! We share values I truly believe in – discipline, respect, resilience, and the constant pursuit of excellence.



WOW FC is building something unique and powerful, and I’m proud to join this project to… pic.twitter.com/mMP7HlBucc — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 27, 2025

Las cifras de la promotora respaldan el impulso que vive: un crecimiento superior al 400 % en asistencia año tras año, más de 5,000 entradas vendidas por evento antes del día del show y distribución global en más de 170 países.

Con el ingreso del portugués, la compañía espera “acelerar su expansión global”, con una estrategia que va más allá del deporte y apunta también a la cultura, moda, entretenimiento y educación.

Arturo Guillén, presidente ejecutivo, no escatimó en elogios al confirmar la operación: la entrada del futbolista es “un momento histórico”. Y añadió: “CR7 es más que una superestrella global: es un símbolo de ambición, resiliencia y excelencia. Su confianza en nuestra misión valida todo lo que hemos construido y eleva el futuro que estamos moldeando. Juntos, con Cristiano, Ilia Topuria, nuestros atletas, socios y los millones que siguen este movimiento, estamos listos para redefinir el papel que las MMA pueden desempeñar en la cultura global”.

Topuria, referencia absoluta del deporte, coincidió en la importancia del anuncio: calificó la alianza como “un momento poderoso para el deporte”. Y remató: “Cristiano Ronaldo representa los más altos estándares de profesionalismo, trabajo duro y excelencia global. Juntos, llevaremos las MMA a nuevas alturas e inspiraremos a atletas y fans de todo el mundo a creer que todo es posible”.

WOW x @Cristiano



Estamos emocionados de anunciar que Cristiano Ronaldo se unirá a WOW como socio de referencia.



Cristiano es mucho más que un icono del deporte, es un referente global dentro y fuera del campo.



Uno de los deportistas más grandes de la historia pasa a formar… pic.twitter.com/zZNUy9rWCM — WOWfc (@wowfcmma) November 27, 2025

Un nuevo capítulo se abre para WOW FC… y para el futuro de las MMA a nivel mundial.

