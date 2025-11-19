Demócratas usan a Messi para responder en TikTok al video de Cristiano Ronaldo con Donald Trump

El partido demócrata publicó este miércoles en su cuenta de TikTok unas imágenes de Lionel Messi como una ‘respuesta’ al vídeo publicado el martes por la Casa Blanca en el que aparecía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

El vídeo publicado en TikTok recopila imágenes icónicas de la carrera de Messi con la camiseta del Barcelona y del París Saint Germain, con la de la selección argentina, y también en el acto de entrega de uno de sus ocho Balones de Oro.

Esta publicación se produce horas después de que la Casa Blanca difundiera un vídeo de Trump y Ronaldo caminando y el mensaje “dos GOAT” (Greatest Of All Time). Y es que desde hace años, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se disputan el título de GOAT del fútbol entre los seguidores.

Tras la reunión de CR7 y el presidente de EE.UU., por la noche, durante la cena con Bin Salmán y la delegación saudí, Trump destacó la presencia de la superestrella portuguesa y dijo que su hijo, Barron, estaba emocionado por conocer a Cristiano Ronaldo en persona.

La visita del futbolista, quien se ha convertido en un promotor internacional turístico y económico del reino árabe, ocurre siete meses antes del arranque del Mundial de 2026 en Estados Unidos.

Esta visita también despertó expectativa sobre una posible visita del portugués con su selección antes del magno torneo, ya que se rumora que Estados Unidos podría disputar un amistoso contra los lusos en marzo, lo que marcaría el regreso de Cristiano a los campos estadounidenses por primera vez desde 2014, cuando jugó con el Real Madrid ante el Manchester United. Desde entonces, no volvió a viajar a EE.UU. durante las pretemporadas ni con el Madrid ni con la Juventus.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

· Cristiano Ronaldo se reunió con Donald Trump en el despacho oval de la Casa Blanca

· Cristiano Ronaldo, en primera fila de los invitados a la cena con Donald Trump

· DT de Portugal opina sobre el encuentro de Cristiano Ronaldo con Donald Trump: “Es un día feliz”

· Bruno Fernandes cuestionó la reacción de Cristiano Ronaldo