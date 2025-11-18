Cristiano Ronaldo, en primera fila de los invitados, a la cena con Donald Trump

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa de fútbol y jugador del Al-Nassr saudí, fue ubicado en primera fila de los invitados en la cena que ofreció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al príncipe heredero de la corona de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmám.

La recepción fue parte de las actividades que fueron programadas en esta visita oficial del miembro de la corona saudí árabe y en donde la presencia de la estrella portuguesa fue parte de las cosas destacas de la cena ofrecida por Trump, quien reconoció que su hijo, Barron, estaba emocionado por conocer al portugués.

🇺🇸🇵🇹‼️ | ÚLTIMA HORA — Cristiano Ronaldo acaba de llegar a la Casa Blanca para asistir a la cena oficial ofrecida por el presidente Donald Trump, en un encuentro que reúne a figuras clave de la política, la tecnología y el mundo deportivo. pic.twitter.com/5H3l3PXOip — UHN Plus (@UHN_Plus) November 19, 2025

La exfigura del Manchester United, Real Madrid y Juventus, entre otros equipos como actualmente en el Al-Nassr, acudió a la recepción acompañada de su esposa Georgina Rodríguez, sin que hasta el momento estuviera programada su participación para tomar la palabra, más allá de ser ubicado entre los primeros asientos de la mesa en el Salón Este de la Casa Blanca.

Trump ofreció la cena para darle la bienvenida oficial al príncipe heredero, a quien calificó como un verdadero socio para la paz y la prosperidad en el mundo y sobre todo para luchar por la paz en el Medio Oriente.

El evento sufrió retraso a causa de problemas de logística por la fuerte lluvia que azota la ciudad de Washington D.C. y que afectó la colocación de la alfombra roja y que después debió ser retirada para poder realizar el evento.

CRISTIANO RONALDO EN LA CASA BLANCA CON DONALD TRUMP. pic.twitter.com/xkamLITVuL — MT2 (@madrid_total2) November 19, 2025

Cristiano Ronaldo no jugó en el último partido de la selección de Portugal en donde concretó su pase al Mundial 2026 en México, Canadá y Estados al golear a Armenia 9-1 y que sin duda será todo un hito histórico con la opción del sexto mundial de la estrella portuguesa.

