DT de Portugal opina sobre el encuentro de Cristiano Ronaldo con Donald Trump: “Es un día feliz”

Roberto Martínez se mostró orgulloso de que “El Comandante” represente al pueblo portugués y dijo estar aliviado de que la selección ya esté clasificada

Cristiano Ronaldo abraza a su DT Roberto Martínez después de un juego de Portugal. Crédito: Matthias Schrader | AP

Por  Jorge Hernández

El entrenador de Portugal, el español Roberto Martínez, recordó este martes que Cristiano Ronaldo representa al pueblo portugués esté donde esté, en respuesta a una pregunta sobre la visita del astro luso al presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

“Me gusta saber que estaremos en el Mundial, porque ver a Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca sin que Portugal estuviera en el Mundial sería trágico, por lo que es algo muy bueno”, dijo Martínez a la prensa tras intervenir en un almuerzo organizado por el International Club of Portugal sobre liderazgo.

El técnico subrayó que “Cristiano es un embajador de Portugal“: “Cristiano es algo más que un jugador de fútbol, creo que puede ayudar a muchas cosas más allá del fútbol, por lo que creo que es un día feliz para todos los portugueses ver a un embajador de Portugal en la Casa Blanca“.

Y recordó que el delantero de Al Nassr saudí, “sea cual sea su trabajo o club, representa a la selección, representa al pueblo portugués también, esté donde esté”.

Está previsto que Cristiano sea recibido este martes por el presidente de EE.UU., Donald Trump en la Casa Blanca.

