Cristiano Ronaldo, ¿cuáles son los simbolismos detrás de la celebración de CR7?

Cristiano Ronaldo lideró al Al Nassr en su última victoria por la Saudí Pro League. El delantero portugués marcó un doblete por la vía del penal en el triunfo de su club 2-1 sobre Al Feiha. CR7, además de aportar con sus goles, le lanzó un guiño a los aficionados del club con su nuevo festejo.

Luego de marcar su segundo gol, una anotación agónica en el minuto 90+14, Cristiano Ronaldo celebró de forma eufórica la victoria de su club. Además de su acostumbrado grito de gol, CR7 incorporó otros curiosos elementos.

En primer lugar, Joao Félix le puso un ‘Agal sobre su cabeza. Esta prenda es usada en los países árabes para sujetar la Ghutra, el pañuelo o tela que cubre la cabeza. Esta vestimenta es parte de la tradición en la cultura árabe.

El otro punto a resaltar, el más evidente de todos, fue el baile de Cristiano Ronaldo. CR7 festejó con la “Danza del Desierto” o “Hagalla”, un baile que es parte del folclore local.

El Hagalla es comúnmente visto en el Medio Oriente, particularmente en Egipto, Libia y regiones del Golfo. El término “Hagalla” hace referencia a la música y al baile en sí. La balabra proviene de la raíz árabe “hagl” que significa bricar y está relacionada a la alegría y la felicidad.

Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

El atacante de 40 años es la imagen principal del fútbol árabe. A pesar de que la Saudí Pro League está llena de estrellas, Cristiano Ronaldo es el principal atractivo de este balompié. La nación busca promover el fútbol en el país y CR7 se ha inmiscuido bien en la cultura.

Cristiano Ronaldo llegó al club en enero de 2023. Desde entonces CR7 ha jugado 115 partidos en los que ha podido marcar 102 goles y conceder 21 asistencias. El exjugador del real Madrid acumula 10,123 minutos con la camiseta del Al Nassr.

