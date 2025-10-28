Karim Benzema elimina a Cristiano Ronaldo en duelo madridista en Arabia Saudita

El clásico moderno del fútbol saudí tuvo un desenlace inesperado. Karim Benzema se impuso a Cristiano Ronaldo en un nuevo capítulo de su rivalidad, esta vez en los octavos de final de la King Cup, donde el Al Ittihad derrotó 1-2 al Al Nassr y avanzó a los cuartos de final del torneo.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

El francés, criticado por su irregular comienzo de temporada, abrió el marcador para el conjunto dirigido por Sérgio Conceição. Ronaldo, en cambio, no logró anotar y quedó eliminado junto a su equipo, que no pudo transformar su dominio en goles pese a contar con más de 20 remates al arco.

El brasileño Angelo empató para el Al Nassr tras un rebote en el área, pero el argelino Houssem Aouar devolvió la ventaja al Al Ittihad con una gran definición ante Predrag Rajkovic. El Al Nassr jugó casi toda la segunda parte con un jugador más por la expulsión de Al Julaydan, aunque no logró romper el orden defensivo del vigente campeón saudí.

Ronaldo y la cuenta regresiva hacia los 1000 goles

La eliminación deja a Cristiano Ronaldo sin opciones de sumar un nuevo título en la temporada, aunque sigue encabezando la tabla de la liga con el Al Nassr, que acumula seis victorias en seis jornadas. Benzema, por su parte, logró un impulso anímico clave en un curso complicado para el Al Ittihad, séptimo en el torneo local con apenas 10 puntos.

Más allá del resultado, el partido volvió a girar en torno a los números de Cristiano. El delantero portugués acumula 950 goles oficiales en su carrera: 5 con el Sporting de Lisboa, 145 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid, 101 con la Juventus, 106 con el Al Nassr y 143 con la selección de Portugal.

Ningún futbolista ha alcanzado los 1,000 goles oficiales reconocidos por la FIFA. Los únicos que se acercan en los registros históricos no oficiales son Pelé —con 1.279 tantos según el Libro Guinness de los Récords, incluyendo amistosos— y Arthur Friedenreich, a quien se atribuyen 1.329 goles entre 1909 y 1935, aunque sin documentación comprobable.

Así, Cristiano se mantiene como el máximo goleador oficial de todos los tiempos y el principal candidato a alcanzar los 1000 goles, un hito que podría marcar un antes y un después en la historia moderna del fútbol. Mientras tanto, Benzema celebra haber ganado una vez más el duelo entre dos leyendas del Real Madrid, pero esta vez en suelo saudí.



Sigue leyendo:

· Lionel Messi no asegura su presencia en el Mundial de 2026

· Cristiano Ronaldo suma nuevo gol y llega a los 950 en su carrera

· Nico Paz, el argentino que maravilla el fútbol europeo