Nico Paz, el argentino que maravilla el fútbol europeo

Mientras las miradas se van sobre Franco Mastantuono, otro argentino brilla con luz propia. Nico Paz reafirma cada vez más su estatus dentro de la Serie A. Actualmente milita en el Como, pero ya el Inter de Milan planea realizar una millonaria inversión por él.

Cesc Fábregas es el entrenador que actualmente goza de su talento. El estratega español se ha rendido en elogios por el aporte del mediocampista argentino de 21 años. Nico Paz es uno de los futbolistas más influyentes de la Serie A.

“Tengo mucha confianza en él y en su futuro. Puede llegar adonde él quiera si continúa con este hambre y esta humildad. Tiene talento y físico”, dijo Fábregas sobre Nico Paz en unas declaraciones recopiladas por Olé.

En esta temporada, Nico Paz ha disputado 7 partidos con la camiseta del Como. Durante 619 minutos dentro del campo, el futbolista argentino ha aportado 4 goles y 4 asistencias. Paz ha participado de forma directa en 8 de los 9 goles que ha marcado el equipo en la temporada. El exdefensor Daniele Adani también elogió a la joven estrella del fútbol italiano.

“Es un jugador distinto. Tengo amigos que han trabajado con él y dicen que es único. No tiene nada que ver con los demás, ni siquiera físicamente. Contra la Juventus le mordía los tobillos a Thuram . Presiona, no se limita a cortar las líneas de pase“, dijo Adani sobre Nico Paz.

El futuro de Nico Paz

El portal argentino indicó que desde el Inter de Milan se habrían interesado en adquirir los servicios del futbolista de 21 años. El reporte explica que el conjunto milanista estaría dispuesto a pagar €58 millones de euros ($67.2 millones de dólares), por el sudamericano.

Sin embargo, Nico Paz tendría establecido en su contrato una posible prioridad del Real Madrid en caso de hacer una recompra. Según informaciones de Transfermarkt, Paz estaría valorado en $63,79 millones de dólares.

