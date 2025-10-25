América rescató agónico empate 2-2 con Mazatlán con golazo de Brian Rodríguez

Solo con un golazo del uruguayo Brian Rodríguez a un minuto del final, fue como el América pudo evitar un gran desaguisado contra el Mazatlán al empatar 2-2 y así poder mantenerse en el subliderato de la tabla general, muy cerca del líder Toluca, pero sin poder despojar de la cima a los Diablos Rojos.

La anotación del llamado “Rayito” Rodríguez se dio después de una falta que parecía una artera entrada de Sebastián Fierro sobre Jonathan dos Santos que el árbitro decretó como tiro libre fuera del área y donde Rodríguez tomó el balón para sacar tremendo disparo con efecto que venció a la barrera por arriba con tal efecto que se fue a meter en el ángulo de la meta del portero Ricardo Gutiérrez que no pudo impedir el gol del empate al minuto 89.

¡El gol de la jornada! ¡Le hacen brutal falta a Jona Dos Santos y Brian Rodríguez la clava al ángulo con un cañonazo a distancia! 😱⚽⚡



📲📺¡Disfruta de lo mejor de la Liga MX en VIX! 🟠#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/TVFPCF4Pkj — TUDN USA (@TUDNUSA) October 25, 2025

Si bien es cierto que el empate fue un premio de consolación, pues América llegó a Mazatlán con la idea de sumar tres puntos para tomar por asalto el liderato del Toluca y durante la primera mitad pareció que podrían lograr ese objetivo con el golazo de Kevin Álvarez al minuto 11 que también venció a Gutiérrez con disparo al ángulo izquierdo de su meta.

Hasta ahí las cosas parecieron normales en la primera mitad, pues pareció que las Águilas podrían ajustarse a las ausencias de Alejandro Zendejas y de Erick “Chiquito” Sánchez, como también de echar mano desde el inicio de dos novatos como Patricio Salas y Miguel Vázquez para poder cumplir la regla del menor, obviamente pegándoles un poco en el funcionamiento para aumentar la ventaja.

Esto lo aprovechó Mazatlán para lograr darle la vuelta al marcador con goles del examericanista Brian Colula a los 17 minutos y después un golazo de Mauro Zaleta a los 30 minutos que prácticamente hizo imposible el lance del portero Luis Malagón para colocarse 2-1.

¡Madre mía, qué golazo! ¡Voltereta espectacular de Mazatlán con este tiro perfecto de Zaleta! 👀⚽🔥



📲📺¡Disfruta de lo mejor de la Liga MX en VIX! 🟠#FridayEnTUDN pic.twitter.com/JEmak9B7T2 — TUDN USA (@TUDNUSA) October 25, 2025

Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe

A partir de ese momento, las Águilas tuvieron que remar contra la corriente una y otra vez en la segunda mitad fueron a buscar el empate por todas las formas posibles, con acompañamientos del uruguayo Rodrigo Aguirre con Brian Rodríguez, con llegadas por los costados de Israel Reyes y de Kevin Álvarez.

¡Gol de Mazatlán! ¡El canterano americanista aplica la Ley del Ex y empata las cosas en Mazatlán! 😎🔥



📲📺¡Disfruta de lo mejor de la Liga MX en VIX! 🟠#FridayEnTUDN pic.twitter.com/GYy12egXtt — TUDN USA (@TUDNUSA) October 25, 2025

Con intentonas por el centro del propio Búfalo Aguirre o las llegadas de atrás del colombiano Cristian Borja, pero sin lograr dividendos importantes y generando que el portero Ricardo Gutiérrez fuera la figura al detener embates de uno y otro lado del cuadro americanista.

¡Golazo del América! ¡Kevin Álvarez mete zapatazo al ángulo desde fuera del área! 😱⚽🔥



📲📺¡Disfruta de lo mejor de la Liga MX en VIX! 🟠#FridayEnTUDN pic.twitter.com/Jm3TS6Mr1E — TUDN USA (@TUDNUSA) October 25, 2025

América en su afán de alcanzar el resultado favorable mandó a la cancha al francés Allan Irénée Saint – Maximin, que le dio vistosidad y velocidad al ataque americanista, pero que en los hechos no pudo aportar algo favorable con su velocidad y regates.

Inclusive antes de su golazo Brian Rodríguez estrelló un balón en el larguero, al igual que Rodrigo Aguirre, pero sin resultados favorables que fueron haciendo más dramático el marcador y que dio pie para que ya en la agonía de las acciones apareciera el recién firmado delantero charrúa y se aventara el golazo de la jornada con un tiro libre espectacular que selló el 2-2 al minuto 89 de tiempo corrido.

Seguir leyendo:

– Brian Rodríguez y las poderosas razones para no jugarle chueco al América

– Brian Rodríguez prepara la pluma para firmar su renovación con el América

– DT de América elogia el trabajo de Brian Rodríguez tras la goleada de las Águilas a Santos Laguna





