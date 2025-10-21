Brian Rodríguez prepara la pluma para firmar su renovación con el América

Después de largos meses de negociaciones, de dimes y diretes, de enojos y presión de Edgardo Lasalvia, representante del delantero uruguayo Brian Rodríguez, al final de cuentas, el famoso “Rayito” firmará con el América las próximas horas su renovación por los próximos cuatro años.

Las cosas entre América y Brian Rodríguez se pusieron tan tensas en virtud de que la directiva americanista rechazó varias ofertas por los servicios del delantero, como del Inter Miami y del fútbol árabe, sobre todo porque los interesados nunca quisieron aceptar los 15 millones de dólares que exigían los dirigentes de Coapa por el seleccionado uruguayo.

BRIAN RODRÍGUEZ YA RENOVÓ CON AMÉRICA 🦅@ruubenrod revela que el futbolista charrúa extenderá su vínculo con las Águilas hasta 2029 🤝#CentralFOX pic.twitter.com/gB0McGUb5v — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 22, 2025

Los clubes interesados en él semanas atrás junto con las Garzas de Florida fueron: Santos de Brasil, Al-Rayyan, Cruzeiro de Brasil y el Fiorentina de la Serie A el año pasado, así como la posibilidad latente de regresar a Peñarol a préstamo para tener minutos habituales, pero al final no se aceptó ninguna de ellas.

Esto hizo que el representante del jugador tratara de presionar al América a través de las redes sociales, las cosas no cambiaron e inclusive conminaron en el entorno del jugador que se suavizara la postura del agente de jugadores para poder sentarse y llegar a un acuerdo.

De esta forma, el arreglo ya estaría listo para firmarse, pues las dos partes habrían acordado los términos para amarrar una negociación que tenía varios meses. El acuerdo sería por los próximos 4 años, uniendo a Brian al América hasta el 2029.

El acuerdo, según los últimos datos, se firmará en las próximas horas y esto hará de Brian Rodríguez uno de los jugadores mejor pagados de la Liga MX, no obstante que no se revelaron cifras, pero rondará arriba de los $150 mil dólares mensuales (alrededor de $2 millones 763 mil pesos).

Cabría recordar que Brian Rodríguez empezó a tomar mucho protagonismo a la llegada del técnico brasileño André Jardine y poco a poco se fue consolidando en el once titular del América, sobre todo en un estilo de juego que le benefició al uruguayo con su velocidad y potencia en el frente ofensivo.

Estampar la firma

El acuerdo ya está definido por ambas partes y de acuerdo a versiones extraoficiales solo resta estampar la firma del jugador en el documento que quedará sellado por los próximos 4 años y que permitirá a Brian Rodríguez ser visto por el técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, para ser tomado en cuenta en la lista definitiva de los charrúas para la justa mundialista.

América 🦅



CONFIRMADO



Tras varios meses de negociaciones, por fin Brian Rodríguez y el Club América lograron cerrar una negociación para renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2029.



El “Rayito” recibe una importante mejora salarial y un contrato multianual con América. pic.twitter.com/1iTGquOyjS — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) October 21, 2025

Rodríguez ha sido un jugador habitual en las convocatorias de la selección uruguaya y sin duda el arreglo con los americanistas le dará la tranquilidad que esperaba, más allá de sus aspiraciones de poder jugar al lado de Lionel Messi, como se sugirió en su momento.

