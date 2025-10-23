Brian Rodríguez y las poderosas razones para no jugarle chueco al América

Contrario a las amenazas que vertió Edgardo Lasalvia, representante del delantero uruguayo Brian Rodríguez, el artillero aseguró que su intención fue siempre renovar su contrato con el América para no afectar financieramente a las Águilas si se iba del cuadro de Coapa, como jugador libre.

Lo anterior fue dado a conocer por el propio artillero sudamericano en una entrevista para TUDN en donde se mostró agradecido de llegar a un acuerdo con el América, para que en un futuro cercano, si llega una oferta muy buena, todo mundo salga ganando.

“Por un momento hubo incertidumbre de no saber lo que va a pasar. Lo mantuve con mucha calma, siempre estuve hablando con Diego Ramírez y Santiago (Baños), mi intención era estar en América”, dijo Brian respecto a estas negociaciones que llegaron a su fin hace 48 horas al renovar su contrato por los próximos 4 años.

Como se llegó a manejar en su momento, las cosas entre Edgardo Lasalvia, representante del jugador, se pusieron muy tensas, al grado de que el agente sudamericano acusó a los directivos de faltos de seriedad en las charlas, sobre todo después de que rechazaron ofertas atractivas de Europa y de la Major League Soccer (MLS) por los servicios del seleccionado de Uruguay.

No iba a jugarle chueco al América

Brian Rodríguez dijo que no obstante lo tensas y largas conversaciones, nunca tuvo duda de poder llegar a un acuerdo con el América e irse por la puerta de atrás, jugándole chueco a los directivos americanistas.

“No pretendía irme libre del América, si me tenía que ir y era decisión del club era importante dejarles plata porque siento que ellos apostaron en su momento traerme del MLS y pagaron una suma importante. Era importante de mi parte decirles eso y me pude quedar”, dijo en tono sereno, como dando la impresión de que después de la tormenta vino la calma.

Triplicar la inversión con una buena oferta



De acuerdo a cifras extraoficiales, Brian Rodríguez cuando arribó al América procedente del Almería de España en una cifra de alrededor de $6 millones de dólares ($111 millones de pesos mexicanos) y las ofertas que recibió el América rondaron los $12 millones, cuando la directiva del cuadro de Coapa siempre pidió cerca de los $15 millones de dólares.

Ahora ya como jugador americanista las cosas cambian y América piensa negociarlo después del Mundial 2026, cuando su cotización puede aumentar demasiado y así tener la ganancia que esperan los directivos de las Águilas.

