Lucas Ocampos advierte que pelearán por el Apertura 2025

El Apertura 2025 ha sido un torneo muy parejo. Varios clubes luchan palmo a palmo por el liderato del campeonato. Rayados de Monterrey es uno de ellos. Lucas Ocampos considera que son candidatos al título, a pesar de recibir algunas subestimaciones.

A falta de dos jornadas para que termine la ronda regular, Rayados de Monterrey está en el tercer lugar de la tabla de posiciones y aún tiene chance de quedarse con el liderato. Ocampos le mandó un mensaje a quienes no ponen a Rayados como uno de los candidatos al título.

“Bueno, el que el que nos quiera llamar o no candidato, que mire la tabla ahora mismo, ¿no? Al final, si no, jugaríamos tres partidos al año con tres equipos y que digan si estamos para liguilla o no”, dijo el futbolista sudamericano.

Quedan seis puntos en juego y Rayados de Monterrey está a dos unidades de los Diablos Rojos del Toluca, líderes de la competición. Sin embargo, el conjunto regio tendrá dos partidos de alto calibre: contra Cruz Azul el 25 de octubre y contra los Tigres de la UANL el 1 de noviembre.

“Creo que estamos ahí arriba, estamos a dos puntos, si no me equivoco, del Toluca, que todo el mundo habla maravillas, que es un gran equipo, que no hizo nos hizo mucho daño el partido que jugamos, pero estamos solamente a dos puntos, así que algo estaremos haciendo bien”, agregó.

Rayados en buen ritmo

El conjunto dirigido por Domènec Torrent Font solo tiene una derrota de sus últimos once compromisos. Aquella caída se remonta al 29 de septiembre en su visita a los Diablos Rojos del Toluca, club que los goleó 6-2.

El rendimiento de Monterrey ha sido constante, El conjunto regio espera volver a alzar un título liguero desde el último que consiguieron en el Apertura 2019. “Esperemos seguir mejorando para entrar a la liguilla de la mejor manera, y ojalá que este año sí se nos dé, ¿no?”, concluyó.

Tabla de posiciones Apertura 2025

