Joaquín Moxica marca su primer gol en la Liga MX y se lo dedica a su madre

En el fútbol mexicano los jóvenes comienzan a tener cada vez más protagonismo. Gilberto Mora es la principal estrella, peor hay otros debutantes que comienzan a dar sus primeros pasos en la Liga MX. Joaquín Moxica, con 19 años, marcó su primer gol y tuvo una dedicatoria especial.

Por la jornada 14 de la Liga MX, Rayados de Monterrey superó 4-2 a los Bravos de Juárez. El autor del cuarto gol regio fue Joaquín Moxica. El joven delantero de 19 años aprovechó un balón que le quedó dentro del área y remató sobre el arco defendido por Sebastián Jurado.

¡CANTERANO!🔥🥹 ¡No te pierdas el #GolRayado de Joaquín Moxica!💙



Uno de los nuestros.🫶🏼 pic.twitter.com/FrTZ9nqvWF — Rayados (@Rayados) October 22, 2025

En este partido, Joaquín Moxica recibió una mayor confianza de su cuerpo técnico. El delantero de 19 años ya había visto acción en tres duelos anteriores, pero en todos ellos estuvo muy pocos minutos dentro del campo. En esta ocasión, Moxica ingresó al minuto 69 y en pocos minutos marcó su primer tanto en el fútbol profesional.

“Creo que era importante sacar los tres puntos el día de hoy, y hablando en lo individual, pues muy feliz de marcar el primer gol. Obviamente, lo he buscado y pues hoy se dio, gracias a Dios”, dijo el futbolista.

Dedicatoria especial

Joaquín Moxica tenía una motivación extra desde las gradas. Su madre tuvo la oportunidad de ir al estadio para presenciar este momento especial en la joven carrera de Moxica, El delantero reconoció lo importante que ha sido su madre para cumplir este sueño.

“Es un momento muy especial para mí. Hoy mi mamá fue la que pudo venir y fue un reflejo de todo lo que me ha apoyado y se lo se lo quise dedicar a ella. Mi mamá ha sido uno de mis mayores soportes a lo largo de este proceso que llevo y pues por eso creo que ella tenía una intuición de que hoy podía pasar algo importante”, agregó..

