Lionel Messi no asegura su presencia en el Mundial de 2026

Con 38 años, Lionel Messi buscará estar en una nueva Copa del Mundo. A pesar de que parecía una obviedad su presencia en el Mundial de 2026, unas últimas declaraciones del argentino han puesto su participación en duda. Messi evaluará la su estatus con el pasar de los meses.

En una reciente entrevista para NBC, Lionel Messi habló sobre su posible participación en la Copa del Mundo de 2026. El futbolista del Inter Miami estuvo en toda la eliminatoria sudamericana con la selección de Argentina. Parecía una obiedad su participación. Pero las declaraciones de Messi preocupan a los aficionados de la Albiceleste.

“Es algo extraordinario poder estar en un Mundial y me encantaría. Me gustaría estar ahí, estar bien y ser una pieza clave para ayudar a mi selección, si llego. Lo evaluaré día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y veré si realmente puedo estar al 100 por ciento, si puedo ser útil al grupo tomaré una decisión”, dijo el argentino para NBC.

A pesar de sus dudas, el espíritu competitivo de Lionel Messi es la esperanza sobre la que se aferran los simpatizantes de la selección Albiceleste. Argentina es la actual campeona del mundo y el jugador del Inter Miami reconoció lo representativo que significaría defender el título en el Mundial de 2026.

“Venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular porque siempre es un sueño jugar con la selección, sobre todo en competiciones oficiales”, agregó.

Un peso menos en Qatar 2022

Lionel Messi es uno de los mejores futbolistas de la historia. El ganador de ocho Balones de Oro se quitó un peso de encima al ganar el Mundial de 2022. El Brasil 2014, Messi había perdido la final contra Alemania y esto le afecto en su carrera al punto de dejar momentáneamente la selección. Casi diez años después, Messi pudo redimirse.

“También era cierto que era lo único que me faltaba a nivel profesional porque había tenido la suerte de haberlo logrado todo a nivel individual y colectivo con el Barcelona, y creo que ese es el sueño de todo jugador. Cuando le preguntas a un jugador cuál es su sueño, es ser Campeón del Mundo“, concluyó.

Messi en la MLS 2025

