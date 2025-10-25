El Estadio Azteca sigue avanzando a marchas forzadas en su remodelación

Frente a los polémicos comentarios que ha generado la remodelación del Estadio Azteca con relación a que las obras sufren un retraso considerable, una nueva publicación en la cuenta de la red social X @MXEstadios, ha generado comentarios favorables de que el inmueble estará listo para marzo.

Mientras todas las imágenes se han centrado en las reformas al interior del inmueble que en junio se convertirá en tres veces mundialista con la inauguración del Mundial 2026, las nuevas gráficas presentan modificaciones importantes en el exterior y en la zona de estacionamientos que muestran grandes adelantos.

Obras en el exterior del Azteca.

-Ya sé limpiaron y pintaron el 80% de las columnas.

-Ya hay equipos trabajando para colocar las luces en cada una.

Obras en el exterior del Azteca.

-Ya sé limpiaron y pintaron el 80% de las columnas.

-Ya hay equipos trabajando para colocar las luces en cada una.

-Se está creando un pabellón en el estacionamiento, aún por definir su uso, parece de Hospitality.

Si bien es cierto que el diseño de este gran escenario mantuvo su estructura original, esto no ha sido impedimento para que se hagan reformas en su apariencia, sobre todo en su pintura, pues al parecer dejará su clásico color grisáceo por uno blanco para tener una perspectiva más vanguardista.

Así se denota en las imágenes desde el exterior donde se observan las enormes columnas que soportan el peso total de la estructura y que después dará paso a colocar la nueva iluminación con las más modernas lámparas LED, generando gran expectativa a los usuarios que en anteriores días se mostraron pesimistas de que el escenario esté listo para el encuentro programado para su reinauguración que al parecer será entre México contra Portugal.

Una nueva zona de estacionamiento

En otras modificaciones que se realizarán en este icónico escenario, se construirá una nueva zona de estacionamiento para favorecer el ingreso y salida de los aficionados, que en los últimos años se hizo todo un drama para llegar al inmueble.

El techo volado del Estadio Azteca.

El techo volado del Estadio Azteca.

Una solución notable para su tiempo.

Según versiones extraoficiales, se asegura que esta nueva zona será parte de los paquetes de la experiencia hospitality para la próxima Copa del Mundo, pero hasta el momento no hay nada confirmado, junto con las obras que realizan las autoridades de la CDMX para poder darle a los aficionados la forma de llegar con mayor facilidad a este escenario desde todos los puntos cardinales de la capital mexicana.

Así avanzan las remodelaciones del Estadio Banorte para el Mundial 2026

Lo cierto es que los próximos cinco meses serán claves para que concluyan las obras de remodelación y se dé paso para la fiesta que se está programando para presentarlo al público de todo el mundo y poder demostrar las grandes obras en infraestructura deportiva que se hacen en México.

