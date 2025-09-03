¿Cristiano Ronaldo para la reapertura del Estadio Azteca?

El astro internacional Cristiano Ronaldo podría jugar en la reapertura del Estadio Azteca (Banorte), después de que versiones extraoficiales aseguran que los directivos de la selección de México llegaron a un acuerdo con sus pares de Portugal para que sea el rival de la fecha FIFA del 28 de marzo próximo.

De acuerdo a una información manejada en el canal deportivo de televisión restringida FOX Sports, donde se aseguró que el cuadro nacional lusitano fue contratado para enfrentar al equipo nacional azteca dirigido por Javier Aguirre, también plantea la interrogante, si los lusitanos traerán en sus filas a uno de los jugadores más influyentes del fútbol mundial en las últimas dos décadas.

@ruubenrod informa que es un hecho que Portugal será rival de la Selección Mexicana en la reinaguración del Estadio Azteca 🇵🇹

Por lo pronto en la información manejada por este canal deportivo se aseguró que la selección de México siempre tuvo la intención de enfrentar a un adversario entre los ocho mejores del mundo y en su momento se aseguró que las opciones estaban entre Argentina, Brasil, Países Bajos, Italia o España, pero ahora se asegura que ya se consiguió la participación del equipo lusitano, actual campeón de la Nations League de la UEFA.

¿Traerán a Cristiano Ronaldo?

Después de que se asegura que Portugal será el adversario de México el próximo 28 de marzo en el evento de reapertura del Estadio Azteca, ahora la duda surge si el astro internacional Cristiano Ronaldo vendrá a la capital mexicana.

En caso de que se garantice la presencia de la exfigura del Manchester United, Real Madrid y Juventus, sin duda sería un hitazo su presencia en el evento que englobará la reapertura del templo de fútbol mexicano y que el próximo 11 de junio pasará a la historia al albergar por tercera ocasión en la historia del balompié internacional una inauguración mundialista.

Por lo pronto la selección de México se alista para enfrentar a su similar de Japón el próximo sábado 6 de septiembre en el Oakland-Alameda County Coliseum de California, en donde el técnico Javier Aguirre seguirá analizando que jugadores pueden ocupar uno de los 26 lugares disponibles para la justa mundialista del 2026 que se desarrollará por primera ocasión en forma tripartita en México, Estados Unidos y Japón.

Mientras que el martes 9 de septiembre hará lo propio contra Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville, Tennessee, con lo cual irá agotando las opciones para conformar la lista final para la justa mundialista.

CONFIRMED: MEXICO WILL PLAY AGAINST PORTUGAL FOR THE RE-OPENING OF THE ESTADIO AZTECA IN MARCH 2026!



CRISTIANO RONALDO WILL PLAY IN MEXICO FOR THE FIRST TIME! 🤯🇵🇹❤️



Via @ClaroSports – @ale_orvananos



pic.twitter.com/kWIpnXIfrP — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 3, 2025

Cabría recordar que en el calendario del Tricolor para la fecha FIFA de octubre están contemplados, Colombia y Ecuador, para el 11 y 14 de octubre, mientras que para noviembre los adversarios que ya se manejan como seguros son Uruguay y Paraguay en duelos que se realizarán en estadios del fútbol de México como en el TSM casa del Santos Laguna.

