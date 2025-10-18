¿El Estadio Azteca tiene retraso para la reinauguración?, eso revelan fotos actualizadas

Una creciente preocupación se habría empezado a generar en el entorno del comité organizador del Mundial 2026 en la CDMX debido a que las obras de remodelación del Estadio Azteca, según fuentes extraoficiales, se encuentra con un evidente atraso para la reinauguración que se realizará en marzo próximo.

Después del anuncio de que Cristiano Ronaldo junto con Portugal serán la selección que enfrente a México en la fecha FIFA de marzo para servir de marco a la reinauguración del Estadio Azteca, las versiones de un supuesto atraso en las obras se han generado a partir de varias publicaciones gráficas en redes sociales.

A unos meses del Mundial, así van las remodelaciones del Estadio Azteca para el Mundial



¿Estará listo antes de que empiece? 🤔



🎥 @ilianyAparicio pic.twitter.com/68srVQXENZ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 17, 2025

Por lo pronto, entre las modificaciones principales que se realizaron en el inmueble de la colonia Huipulco en el sur de la Ciudad de México, fue la construcción de nuevos vestidores, provocando que se retirara una de las gradas centrales y reformarlas para que queden acorde a las exigencias del cuaderno de cargos de la FIFA.

La mayor preocupación es que hace un mes se publicaron una serie de imágenes y este viernes 17 de octubre la agencia Mexport publicó una serie de fotos donde se aprecian muchas obras sin los últimos acabados.

Inclusive hay todavía cinco vehículos al interior del recinto, la mayoría de ellos precisamente para realizar los trabajos de remodelación, así como dos grúas para las cargas pesadas; por obvias razones todavía no han comenzado a instalar el nuevo pasto, otro de los detalles importantes.

Inclusive se modificará el acceso y salida de los equipos del terreno de juego, que será debajo de la tribuna central, al estilo de los nuevos recintos futbolísticos como el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco y el BBVA de Monterrey, Nuevo León.

Si bien es cierto que no existe un cálculo real de la entrega de las obras, los encargados de las mismas han reiterado que estarán en tiempo y forma, sobre todo ahora que la temporada de lluvias va a la baja y se podrá trabajar con mayor celeridad para poder terminar las mismas.

¿Cuándo se deben entregar las obras?

Avances en el Azteca.

Ya terminaron de colar toda la nueva grada inferior.

Aún falta mucho pero ya se ven avances. pic.twitter.com/tX9tul7wyC — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) October 12, 2025

El Estadio Azteca tiene que estar listo como fecha límite en el receso de la Fecha FIFA de marzo que se realizará entre el lunes 23 al martes 31, en donde el Tricolor tiene contemplado enfrentar a Portugal en la reapertura del Coloso de Santa Úrsula programado para el 28 de marzo, lo cual representan cinco meses.

