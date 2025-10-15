Germán Berterame descartó mayor presión por ser naturalizado en su lucha por el Mundial 2026

Germán Berterame, delantero de la selección de México, se mostró complacido después de anotar su primer gol con el Tricolor en el duelo vs. Ecuador, por lo que descartó que exista alguna presión por su condición de naturalizado al buscar un sitio en la lista final de 26 jugadores para el Mundial 2026.

Entrevistado al final del encuentro donde empataron con Ecuador y en donde el delantero del Monterrey respondió en la zona mixta en el estadio Akron la pregunta expresa de La Opinión, respecto a que si las experiencias de los anteriores jugadores naturalizados en la selección de México le generan algún tipo de presión.

Berterame respondió que: “La presión es para todos, yo lo veo como un gusto estar aquí y estar peleando por un sitio en la selección de México. Gozó el momento, me siento privilegiado de jugar para la selección y poder ayudar”.

El artillero de origen argentino, pero que al conseguir su carta de naturalización pudo ser elegible para ser tomado en cuenta para buscar un sitio en la lista final para el Mundial 2026: “Yo siento lo que me gusta y le debo mucho a esta selección, creo que esto va más allá de ser naturalizado o no”.

Respecto a la posición donde fue utilizado contra Ecuador, Berterame expuso que: “Me siento cómodo en la posición, trato de sentirme cómodo, todas las posiciones que me pongan, hoy fue una noche inolvidable por el primer gol que anoté”.

Lo que dijo al llegar a Monterrey

Por otra parte, Germán Berterame a su llegada a Monterrey insistió que los goles no suman puntos para quedar en la lista final, sino que es parte del análisis que hace el técnico Javier Aguirre, por lo que destacó que: “Obviamente, hacer goles es importante, pero no se trata de sumar puntos, sino que lo que importa es lo que hagas en tu club, como te comportes, el trabajo cuando uno es convocado”.

Respecto a si el Vasco le dijo algo después de su primer gol como seleccionado de México: “Aguirre simplemente me felicitó y bueno nada más, no hubo algo extraordinario, pero lo que importa es que uno esté siempre a la disposición de la selección”.

Para finalizar reiteró que: “En lo personal me siento muy contento de hacer un gol con esta selección, esperemos que vengan más y además me sentí muy cómodo con toda nuestra gente de local”, concluyó.

