Más de seis mil dólares costaría el boleto para la gran final del Mundial 2026

Dentro de los preparativos para el Mundial 2026 que realiza la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), la cuestión de los precios de los boletos es un tema primordial para los aficionados de las tres sedes donde se jugará la justa universal en México, Estados Unidos y Canadá.

Por esa razón, la información filtrada por la página deportiva The Athletic tomó relevancia al manejarse en dicha publicación los costos desde las fases preliminares hasta la gran final, con precios que van desde más de $400 hasta cerca de los $ 7 mil dólares, aproximadamente.

FIFA tightly guarded 2026 World Cup ticket prices.



Now, The Athletic reveals costs for each game, at each venue, at every stage of the tournament. pic.twitter.com/afAXhKYXOe — The Athletic (@TheAthletic) October 2, 2025

Quizá los precios no sean tan exorbitantes como se esperaban, aunque para el aficionado común al fútbol, aquellos que cada semana acuden a apoyar a sus equipos a los estadios, dichos precios serán en su mayoría inalcanzables y en este caso el tipo de aficionado será en teoría de un poder adquisitivo diferente.

Así que frente a que de inicio la venta de boletos al público en general, se filtraron los posibles precios de las diferentes etapas mundialistas, al grado de que los boletos de la final ya tendrían un costo establecido, pero sin mencionar hasta el momento como se combatirá la famosa reventa que obviamente encarecerá el precio de los mismos.

Por lo pronto, en los datos dados a conocer, el costo de las entradas para el duelo inaugural en el estadio Azteca oscilarán de los $370 a los mil 825 dólares, según las diferentes categorías del mítico coloso de Santa Úrsula.

Mientras que en Estados Unidos la apertura está contemplada entre los $560 a los dos mil 735 billetes verdes de la Unión Americana y para Canadá oscilarán los 355 a los mil 745 dólares que sin duda representa un gasto muy alto en relación con un boleto normal de la Liga MX o de la Major League Soccer (MLS).

Por su parte, para los juegos de la fase de grupos, habrá cuatro categorías, con precios para la categoría 1 irán desde los $345 a los $805 dólares, la 2 de los $260 a los $605 dólares, en la 3 los precios irán desde los $120 a los $280 dólares y en la cuatro irán de los $60 a los $140 dólares.

The vast majority of 2026 World Cup tickets will cost fans hundreds of dollars, and most upper-deck seats at the final cost either $2,790 or $4,210, according to fans who won the opportunity to purchase tickets on the opening day of sales.



Full story from @HenryBushnell here ⬇️… pic.twitter.com/fwFGB13MQn — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 1, 2025

Por su parte, para el tercer lugar el costo de las entradas rondará los $165 a los mil dólares, con lo cual los aficionados podrían ir haciendo sus cálculos para revisar su billetera y poder tener a su alcance las preciadas entradas.

Mientras que para la gran final los costos irán de acuerdo a la categoría con precios que oscilarán en la categoría 1 los $6 mil 370 dólares, la 2 será de $4 mil a 210 dólares, la 3 de $2 mil 790 dólares y en la 4 de los $2 mil 30 dólares.

