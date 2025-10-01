Vicepresidente de FIFA rechaza propuesta de Trump de mover juegos del Mundial 2026

El vicepresidente de la FIFA rechazó la idea de Donald Trump de mover sedes del Mundial de 2026

Trump sugirió la semana pasada que podría declarar ciudades “no seguras” para el torneo de fútbol de 104 partidos el próximo verano y alterar un plan detallado de sedes que la FIFA estableció en 2022.

Las 11 ciudades anfitrionas en Estados Unidos, más tres en México y dos en Canadá, tienen contratos con la FIFA, que enfrentaría importantes problemas logísticos y legales para realizar cambios en los ocho meses antes del inicio el 11 de junio.

“Es el torneo de la FIFA, la jurisdicción de la FIFA, la FIFA toma esas decisiones”, dijo el vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani el miércoles en una conferencia de negocios deportivos en Londres.

Montagliani, quien también es presidente de Concacaf, recalcó que el fútbol está por encima de cualquier debate político en la actualidad.

“Con todo respeto a los líderes mundiales actuales, el fútbol es más grande que ellos y el fútbol sobrevivirá a su régimen, a su gobierno y a sus eslóganes. Esa es la belleza de nuestro juego, que es más grande que cualquier individuo y más grande que cualquier país”, señaló Montagliani.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el Mundial 2026?

El presidente de Estados Unidos detalló sobre la posibilidad de mover algunas sedes del Mundial ante medidas enérgicas contra la inmigración y el crimen.

“Si creo que no es seguro, lo moveremos”, señaló el presidente de Estados Unidos en la Oficina Oval.

Trump también se refirió a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, diciendo: “Cualquier ciudad que vaya a ser incluso un poco peligrosa para la Copa Mundial, la moveremos un poco. Pero espero que eso no suceda”.

Quedan poco menos de 10 meses para la Copa del Mundo de 2026 en un contexto político y migratorio difícil en los Estados Unidos y que espera recibir un Mundial en conjunto con Canadá y México.

