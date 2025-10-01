Sergio Ramos recibe sanción por quejarse de arbitraje de Liga MX

Sergio Ramos recibió una sanción de la Liga MX luego de quejarse del arbitraje tras la última jornada del partido entre Monterrey vs. Santos.

El defensor español recibió una sanción económica por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol luego de criticar al árbitro Luis Santander en redes sociales.

“Qué vergüenza de falta pitó. Después me hacen puros placares en los corners y dicen que son duelos y lances del juego..jejeje. La falta que pita hoy, de chiste!! Esto sólo pasa aquí en esta liga! Nada, a seguir. Nos quitaron dos goles hoy”, publicó Ramos en sus redes tras el cotejo.

Monterrey se fue con la victoria 1-0 con un gol de Lucas Ocampos en el minuto 36. Ramos disputó los 90 minutos del cotejo.

La Liga MX decidió sancionar al futbolista español por un monto no revelado. Los Rayados de Monterrey ya preparan el partido por la fecha 12 del campeonato que será como visitante ante Tijuana.

Tijuana buscará extender buen momento ante Monterrey

Los Xolos de Tijuana vienen de una gran victoria ante Cruz Azul luego de quitarle el invicto.

Los dirigidos por el entrenador uruguayo Sebastián ‘loco’ Abreu, vencieron este fin de semana 2-0 a Cruz Azul para quitarle el invicto y la posibilidad de saltar el liderato del Apertura del fútbol mexicano, que ocupa el Toluca.

En el cierre de la undécima jornada del campeonato el argentino, Domingo Blanco y el hispanomarroquí Mourad El Ghezouani convirtieron por los Xolos, que jugaron con un hombre de más en la cancha desde el minuto cinco.

Monterrey está afianzado en el segundo lugar de la tabla, empatado en puntos con Toluca con 25 unidades.

Por su parte, Tijuana está en el sexto lugar de la tabla, último puesto directo a la Liguilla de la Liga MX por lo que deberá seguir sumando puntos para acercarse a los puestos de arriba de la clasificación.

