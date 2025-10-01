Messi falló “gol imposible” e Inter Miami en riesgo de perder la Supporters Shield

Cuando las manecillas del reloj se traban o suceden cosas tan extrañas como el gol que el astro argentino Lionel Messi dejó escapar al estrellar el esférico en un poste y después en el contrarremate su compatriota Tadeo Allende la agarró para impactarla en el larguero para mantener el marcador 3-5 en la dolorosa derrota de Inter Miami 3-5 con el Chicago Fire.

La realidad es que Inter Miami tenía todo para sumar tres puntos y así mantenerse en la pelea por el boleto a la Supporters’ Shield, pero que con este concierto de errores dio al traste con los planes de Lionel Messi de acercarse a esta importante conquista, pero al final tuvo que tragar vidrio ante un rival muy peligroso que les echó a perder sus planes.

Fue Chicago quien tomó la ventaja con dos goles al minuto 11 y al 31 por conducto del marfileño Djé D’Avilla y Jonathan Dean que pusieron a prueba la capacidad de reacción de las Garzas con un pesado 0-2 y donde Tomás Avilés al minuto 39 acercó a su equipo para pensar en una merecida reacción.

Pero fue Chicago quien logró retomar el control del resultado cuatro minutos después cuando al minuto 43 Rominigue Kouamé aumentó el marcador a un 3-1 que empezó a preocupar a las Garzas y más cuando apenas la gente se acomodaba después del receso de mediotiempo, pues cuando Messi falla de esa forma, no ha manera de que pueda mostrar sus adelantos.

En dicha jugada Messi se metió hasta la cocina y quedó solo sobre el punto penal conduciendo el balón. Casi siempre es gol cuando esto pasa, pero el ’10’ argentino estrelló la pelota en el palo, y eso no fue lo más imposible de creer. Tan solo cuatro segundos pasaron y Tadeo Allende volvió a estrellar el balón en el travesaño en la jugada desafortunada de Inter Miami que le dio la vuelta al mundo.

Después vino la forma de responder de Inter Miami para recuperar el terreno perdido y con dos goles de Luis Suárez al minuto 57 y 61, tuvieron la esperanza de poder darle la vuelta al marcador, pero de pronto se dejaron venir los atacantes del cuadro rosa .

Así fue como lo resolvió Chicago Fires con dos anotaciones más para dejar el marcador 3-2 en un golpe duro en las aspiraciones de acercarse a la Supporters’ Shield, con un marcador total de 3-5

