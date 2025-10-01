Ohtani y Hernández se combinan para 4 jonrones en inicio de los playoffs

Aunque ellos ganaron su división por 12a. vez en los últimos 13 años, la actuación de los Dodgers en la segunda parte de la campaña fue inconsistente y dio lugar a legítimas dudas acerca de las posibilidades de este equipo de trascender en la postemporada. La noche del martes en Los Ángeles, los campeones defensores de las Grandes Ligas respondieron fuerte y enfáticamente.

Shohei Ohtani abrió el partido con el primero de sus dos jonrones y Teoscar Hernández también se voló la barda dos veces para respaldar al pitcher abridor Blake Snell y llevar a los Dodgers a un triunfo por paliza de 10-5 sobre los Reds de Cincinnati en el primer juego de su serie de comodines.

Los Dodgers pueden avanzar a la siguiente ronda con un triunfo este miércoles, cuando tengan en la loma a su mejor lanzador del año, el japonés Yoshinobu Yamamoto, en el juego 2 de la serie al mejor de tres partidos. Bajo el actual formato, los equipos que ganaron el juego 1 de la serie de comodines, avanzaron a la ronda divisional en 18 de 20 ocasiones.

LEADOFF HOMER? SHO OFF. pic.twitter.com/xD0rUBoRHB — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 1, 2025

Primer bombazo de Ohtani puso el tono del partido

Ohtani, quien este año impuso nuevo récord de jonrones para él y para los Dodgers con 55, puso el tono de la noche en Dodger Stadium al enviar un batazo de línea sobre la barda del jardín derecho al cuarto lanzamiento del abridor Hunter Greene, quien en su regreso a la ciudad que le vio nacer fue maltratado por el feroz lineup de Los Ángeles.

En la tercera entrada, Teoscar Hernández despegó a los Dodgers con un jonrón de tres carreras al conectar rumbo a las gradas detrás del jardín izquierdo con dos hombres en base. El dominicano, que fue posiblemente el bateador más “clutch” del equipo el año pasado pero que en 2025 estuvo apagado por muchos lapsos, celebró su cañonazo con un “bat flip” pronunciado cuando empezaba su recorrido por las bases.

That Teoscar bat flip. 🥶 pic.twitter.com/ga7eBsKYlQ — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 1, 2025

Más jonrones de Dodgers y una joya del abridor Snell

Y el siguiente bateador, Tommy Edman, muy olvidado en la temporada regular tras haber sido uno de los héroes de octubre pasado, pegó de jonrón para el 5-0 en la pizarra en una salida miserable del talentoso Greene.

Mientras tanto, el abridor del equipo de casa navegaba sin problemas contra unos Reds que se metieron a los playoffs de manera sorpresiva al aprovechar la debacle de los NY Mets. El zurdo Snell fue prácticamente imbateable en los primeros 6 innings.

Para cuando los Reds por fin pudieron atacarlo, el marcador ya era de 8-0 porque Teo Hernández se voló la barda por segunda vez en la quinta entrada y una entrada más tarde Ohtani conectó un verdadero bombazo: 454 pies por el central-derecho llevándose a un corredor al home.

Snell lanzó 7 innings con 4 hits, 2 carreras, 9 ponches y 1 base por bolas. Elly de la Cruz, con rola al cuadro, y Tyler Stephenson con doble, produjeron esas anotaciones en el séptimo capítulo para los Rojos.

Shohei Ohtani recorre las bases luego de conectar un jonrón de dos carreras en el sexto inning, su segundo del juego 1 de la serie de comodines entre Dodgers y Reds en Los Ángeles. Crédito: ALLISON DINNER | EFE

Los Reds atacaron al final, pero un novato los aplacó

Sencillos en la séptima de Alex Call y Ben Rortvedt, dos de los refuerzos del manager Dave Roberts en 2025, pusieron el marcador 10-2. Y esas carreras no estuvieron de más, pues los Reds armaron un peligroso rally en la octava entrada que fue de tres carreras, pero que pudo haber sido mayor contra el cuestionado bullpen de Los Ángeles.

Los Reds anotaron tres carreras en ese ataque, dos de ellas por bases bases por bolas con la casa llena, pero el pitcher novato Jack Dreyer logró apagar el fuego al ponchar a Stephenson con las bases congestionadas y luego dominar a Ke’Bryan Hayes en elevado al cuadro. Blake Treinen, cuarto relevista de los Dodgers, se encargó de la novena entrada.

Joe Kelly, expitcher de los Dodgers, realiza el lanzamiento ceremonial de la primera bola antes del inicio de la serie de comodines entre Los Ángeles y Cincinnati. Kelly vistió su chaquetilla de mariachi que alguna vez vistió en la Casa Blanca. Crédito: ALLISON DINNER | EFE

El juego 2 está programado a las 6 pm PT. El derecho Zack Littell será el abridor por Cincinnati, equipo que no tendrá mañana ante Yamamoto, el hombre que por momentos se vio este verano como el mejor serpentinero de todo el béisbol.

